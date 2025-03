DIRETTA TRENTO BRESCIA: SPETTACOLO PER LA VETTA!

Alle ore 18:15 di domenica 30 marzo la diretta Trento Brescia ci consegna un altro big match nel campionato di basket Serie A1 2024-2025: non c’è un attimo di respiro per le due squadre, che già domenica scorsa sono state impegnate in sfide dirette per il primo posto in regular season e le hanno perse.

Brescia ha subito il ko a Trapani, con gli Shark che hanno preso la vetta solitaria e hanno imposto una legge alla quale si era dovuta inchinare anche Trento; sconfitta che ci sta ovviamente, e che dice anche di come quest’anno la lotta per lo scudetto possa essere un affare aperto ad almeno cinque squadre e non solo alle solite due corazzate, anche se poi bisognerà vedere cosa succederà nei playoff.

A tale proposito, Trento ha perso a Milano: una partita bellissima e che ha avuto anche qualche scenario controverso, resta il fatto che la Dolomiti Energia non sia riuscita a replicare la vittoria nella finale di Coppa Italia e dunque adesso debba inseguire lei stessa.

Le due squadre che si affrontano alla Il T Quotidiano Arena hanno gli stessi punti in classifica: potrebbero anche incrociarsi in una serie di playoff, semifinale o finale che sia, ma per il momento ci accontentiamo di scoprire come andranno le cose in questa appassionante partita che, tra l’altro, potrebbe anche darci qualche ulteriore indicazione sullo stato di salute dopo la diretta Trento Brescia, valida per la 24^ giornata.

TRENTO BRESCIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Fortunatamente la diretta Trento Brescia sarà in chiaro su DMAX; in alternativa potrete come sempre assistere al match in diretta streaming video se abbonati alla piattaforma DAZN.

DIRETTA TRENTO BRESCIA: ALTRO TEST PER I PLAYOFF

Nell’avvicinarci alla diretta Trento Brescia dobbiamo tornare su un discorso che avevamo già fatto, ma che può sempre essere attuale: vale relativamente, ma ci dice comunque che, dopo aver vinto le prime dieci partite della regular season, la Dolomiti Energia ha ottenuto sei successi a fronte di sette sconfitte, dunque ha viaggiato con segno negativo.

Ergo: senza lo scintillante avvio, forse Trento sarebbe in lotta per un posto nei playoff ma comunque lungo il percorso ha anche vinto la Coppa Italia, e poi le stagioni sono giustamente fatte di diversi momenti e non si può pensare di essere sempre al top della condizione, dunque solo applausi per una Trento che sta facendo benissimo.

Così anche Brescia, che è anche riuscita nel non immediato compito di ripetersi rispetto alla stagione precedente: l’anno scorso la Germani, a lungo in testa al campionato, alla fine aveva dovuto mollare il primo posto nel tabellone dei playoff e allora ci può riprovare sotto la guida di Peppe Poeta, come abbiamo già detto questo torneo ci sta rivelando che avere il fattore campo in una serie di post season potrebbe essere determinante. Trento e Brescia non si possono nascondere: pur con tutte le difficoltà del caso lo scudetto è l’obiettivo, cucire il tricolore sulle proprie maglie potrebbe passare anche da questa partita della Il T Quotidiano Arena.