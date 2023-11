DIRETTA/ Trento Brindisi (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (basket 18 novembre 2023)

DIRETTA TRENTO BRINDISI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta di Trento Brindisi possiamo dare il via a una partita che come già detto è delicatissima per la Happy Casa. Sette sconfitte consecutive per la squadra pugliese: in epoca recente nessuno aveva mai fatto così male, possiamo ricordare che l’ultima squadra sostanzialmente retrocessa dopo poco tempo era stata la Pesaro del 2019-2020. Quella Vuelle aveva clamorosamente perso tutte le gare del girone di andata, per un totale di 17 sconfitte consecutive; finalmente la prima vittoria, un 80-77 sul parquet della Fortitudo Bologna, era arrivata a metà gennaio nella prima di ritorno ma poi erano arrivati altri due ko per un record di 1-19 dopo 20 partite, e cinque gare di distanza dalla salvezza rappresentata da Pistoia.

DIRETTA/ Trento Cluj-Napoca (risultato finale 60-98): Seeley 21 punti (Eurocup, 15 novembre 2023)

Cosa era successo? Che Pesaro si era salvata, ma non sul campo: come noto infatti quella stagione era stata interrotta e cancellata per la pandemia di Covid che aveva portato al lockdown, ogni verdetto era stato cancellato e così la Vuelle era rimasta in Serie A1 la stagione seguente, tra l’altro sfruttando la cosa e cominciando a risalire alla grande la corrente. Cosa succederà oggi con Brindisi? Questa striscia negativa sarà peggiorata dalla squadra pugliese? Vedremo come andrà questa sera sul parquet della Il T Quotidiano Arena: mettiamoci comodi e lasciamo parlare i protagonisti del match, la palla a due di Trento Brindisi sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Venezia Brindisi (risultato finale 79-71): la Reyer vince con il fiatone! (12 novembre 2023)

DIRETTA TRENTO BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Brindisi sarà fornita su Eurosport 2, dunque appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder. Va poi aggiunto che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono garantite dalla piattaforma DAZN (sempre in abbonamento) e si tratterà ovviamente di una visione in diretta streaming video. Infine possiamo ricordare che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Sassari Trento (risultato finale 80-73): la Dinamo torna a correre! (basket A1, 12 novembre 2023)

HAPPY CASA IN CRISI!

Trento Brindisi, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Valerio Grigioni e Giulio Pepponi, si gioca alle ore 20:30 di sabato 18 novembre: è l’anticipo dell’ottava giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Situazione sempre più complessa per la Happy Casa, che ha perso anche a Venezia: dopo sette gare Brindisi non ha ancora vinto, ha già cambiato allenatore passando da Fabio Corbani a Dragan Sakota e adesso il croato dovrà essere bravo a ritrovare quelle sensazioni che l’anno scorso gli avevano permesso di centrare una salvezza incredibile con Reggio Emilia.

Bene invece Trento, anche se arriva dalla sconfitta di Sassari: per la Dolomiti Energia però si è trattato solo del secondo ko in campionato, e va anche detto che finalmente la squadra – affidata a Paolo Galbiati – ha trovato ritmo anche in Eurocup, cosa che può sempre essere utile per rafforzare le proprie certezze. Aspettando allora che la diretta di Trento Brindisi prenda il via, proviamo a fare qualche rapida analisi circa i temi principali che potrebbero emergere stasera sul parquet della Il T Quotidiano Arena.

DIRETTA TRENTO BRINDISI: SITUAZIONE E CONTESTO

È molto delicata la diretta di Trento Brindisi, come detto per la Happy Casa: lo scenario entrando nell’ottava giornata di Serie A1 ci parla naturalmente di ultimo posto in classifica, con la sola Treviso che ha zero vittorie al pari dei pugliesi ma anche le rivali più vicine a due partite di distanza. Insomma: se vuole avere una possibilità di salvarsi, Brindisi ha bisogno di invertire la rotta nell’immediato, anche perché perdere altre partite farebbe decisamente naufragare la fiducia, dunque la missione alla Il T Quotidiano Arena è quella di trovare finalmente il primo successo stagionale.

Come già detto invece Trento sta bene, ha avuto un ottimo inizio di stagione e sembra aver trovato una stagione nella quale si può togliere belle soddisfazioni anche in Eurocup. Vedremo più avanti se il doppio impegno toglierà qualcosa in termini di brillantezza ed energie sul parquet, per il momento Galbiati spera di rimanere agganciato alla lotta per il primo posto in regular season che, al netto del prestigio, gli garantirebbe inevitabilmente di fare un passo avanti già determinante verso i playoff, che sono l’obiettivo minimo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA