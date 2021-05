Diretta Trento Brindisi/ Streaming video tv: aquile sotto pressione (Basket A1)

DIRETTA TRENTO BRINDISI: RECUPERO 29^ GIORNATA SERIE A1

Trento Brindisi, in diretta dal PalaTrento, è la partita di basket in programma oggi, mercoledì 5 maggio 2021, con palla due previsto per le ore 20.30. Dopo aver affrontato Sassari solo lo scorso 2 maggio, con la diretta tra Trento e Brindisi di questa sera i pugliesi recuperano il match della 29^ giornata e dunque l’ultimo incontro della serie A1 che era saltato per via dell’alto numero di elementi positivi al coronavirus, riscontrato l’interno della società biancazzurra: la squadra di Vitucci si mette dunque in pari con le rivali del primo campionato nazionale, pronta ad affrontare a breve anche l’ultimo turno della stagione regolare 2020-21.

L’attesa dunque verso questo secondo recupero dei biancazzurri è tanta, anche se Brindisi di fatto conosce già il proprio destino per il finale di stagione: non così le aquile, che invece puntano a fare bottino pieno in queste ultime battute, per conquistarsi un posto entro la top eight e dunque staccare il pass per i play off scudetto. Ci attende certo un match bollente a Trento questa sera.

DIRETTA TRENTO BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Purtroppo la sfida di recupero della 29^ giornata di Serie A1 Trento Brindisi non sarà disponibile in diretta tv; sappiamo tuttavia che tutto il programma di basket Serie A1 è fornito dalla piattaforma Eurosport Player, e dunque potrete assistere al match in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al servizio. Ricordiamo inoltre la possibilità di visitare liberamente il sito www.legabasket.it, sul quale troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo, il boxscore aggiornato in tempo reale e ovviamente la classifica del torneo.

DIRETTA TRENTO BRINDISI: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, con la diretta tra Trento e Brindisi, atteso recupero della 29^ giornata della Serie A1 di basket, verranno messi in palio punti di gran peso per la classifica di campionato, specialmente per le aquile. I pugliesi infatti conoscono già il proprio destino e al massimo possono sperare di ottenere la prima posizione al termine della stagione regolare, sempre che la capolista Milano nel frattempo viva un vero tracollo negli ultimi sprazzi del campionato (i sardi hanno gli scontri diretti a favore).

Discorso più delicato invece per le aquile di coach Molin, che di nuovo in campo dopo diversi giorni di stop, sperano oggi di fare bottino pieno e vendicare anche l’ultimo scivolone occorso contro Sassari. Alla vigilia di questo recupero e dell’ultima giornata del campionato regolare, Trento infatti rimane ferma alla ottava posizione della classifica, ma con 22 punti, gli stessi della rivale Cremona, subito dietro, con cui si gioca di fatto l’ultimo pass che vale l’accesso ai play off. Con così poco scarto tra le contendenti ci pare complicato immaginare chi potrebbe proseguire la propria stagione, ma certo i bianconeri di Molin hanno oggi la chance di portarsi avanti: un successo potrebbe metterli al riparo da tracolli improvvidi nell’ultimo turno (quando Trento affronterà la Virtus Bologna), mentre un KO questa era potrebbe costringerli a un’impresa disperata nella 30^ giornata. Vedremo che cosa ci dirà il campo.

