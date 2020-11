Diretta Trento Bursaspor/ Streaming video tv: Aquila favorita, Eurocup

DIRETTA TRENTO BURSASPOR: IN EUROCUP PER RIFARSI DOPO IL KO DI MILANO

Trento Bursaspor, in diretta dalla BLM Group Arena di Trento alle ore 20.00 di stasera, mercoledì 4 novembre, è una partita della Eurocup 2020-2021 di basket valida per la sesta giornata del girone D per la regular season della nuova stagione. La diretta di Trento Bursaspor ci permette di evidenziare lo splendido rendimento internazionale della squadra di coach Nicola Brienza, fino a questo momento perfetta in Eurocup grazie a quattro vittorie su altrettante partite disputate, dal momento che il match di settimana scorsa è stato rinviato a causa dei tanti casi Covid che hanno reso decisamente complicati per l’Aquila gli scorsi giorni. L’ultimo successo è dunque ancora quello ottenuto due settimane fa contro gli sloveni dell’Olimpia Lubiana, che consentì alla Dolomiti Energia di calare un poker che avvicina non poco Trento alle Top 16. Tra l’altro stasera potrebbe rappresentare l’occasione ideale per allungare questa striscia vincente, dal momento che Trento Bursaspor vedrà arrivare sotto le Dolomiti la formazione turca che di certo non è una corazzata, avendo preso tutte le tre partite che ha disputato finora. Per Trento arriverà la cinquina di vittorie?

DIRETTA TRENTO BURSASPOR IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROCUP

La diretta tv di Trento Bursaspor non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Per tutti coloro che invece non fossero abbonati, ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA TRENTO BURSASPOR: IL CONTESTO

La diretta di Trento Bursaspor consegna dunque il ruolo di favoriti per la vittoria ai padroni di casa, anche se la Dolomiti Energia sta vivendo una stagione fin qui decisamente anomala, perché eccellente in Eurocup e problematica invece in campionato, dove i ragazzi di coach Brienza hanno vinto solamente due partite su sei. Va detto che non tutte le sconfitte sono uguali e che domenica Trento, pur avendo perso 82-75 sul parquet dell’Olimpia Milano, ha tratto segnali molto incoraggianti dalla trasferta al Forum di Assago, giunta per di più al termine di una settimana condizionata pesantemente dal Covid. Ebbene, la Dolomiti Energia è stata senza dubbio la rivale che più ha fatto soffrire Milano, almeno fino a un parziale di 18-2 nell’ultimo quarto che ha steso Trento, che ha pagato le difficoltà anche solo ad allenarsi di settimana scorsa. Al Forum però abbiamo visto l’Aquila formato europeo, che fa certamente ben sperare Trento per stasera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA