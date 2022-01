Diretta/ Trento Cannes streaming video e tv: trentini favoriti (Champions Volley)

DIRETTA TRENTO CANNES: ITAS FAVORITA

Trento Cannes, in diretta giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 20.30, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile. Trentini nettamente favoriti in questo appuntamento, dopo la sconfitta all’esordio nella competizione contro Perugia infatti è arrivato il secco successo 3-0 contro il Fenerbahce, senza lasciare neanche un set ai turchi: nella corsa al primo posto tutta italiana Trentino punta a battere i francesi per blindare almeno la seconda piazza per i ripescaggi.

Servirà dunque una vittoria concedendo meno possibile a un Cannes che finora non ha conquistato neanche un set nei primi due match affrontati nella competizione: per i transalpini sconfitta 0-3 sia contro i turchi del Fenerbahce sia contro Perugia, che prosegue a punteggio pieno la sua marcia in vetta al girone. Trento però nell’ultima sfida di campionato dello scorso 2 gennaio ha battuto al tie-break proprio Perugia e non rinuncia alla speranza di ribaltare la situazione nel girone, a patto di non compiere passi falsi in sfide come questa, dove la vittoria è in un certo senso “obbligatoria”. Vincere in modo netto: i padroni di casa ci riusciranno in Trento Cannes?

DIRETTA TRENTO CANNES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista una diretta tv di Trento Cannes: la partita non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma c’è comunque una buona notizia per tutti gli appassionati di volley. Infatti la Champions League maschile è su Discovery Plus, broadcaster che negli ultimi tempi ha acquistato i diritti per trasmettere parecchi eventi sportivi; il match dunque sarà visibile agli abbonati con la diretta streaming video, di conseguenza vi dovrete dotare di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Cannes, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.02, mentre l’eventuale successo del Cannes, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.

