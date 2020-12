Diretta Trento Cantù/ Streaming video tv: brianzoli a secco da due mesi (basket A1)

DIRETTA TRENTO CANTÙ: BRIANZOLI IN DIFFICOLTÀ

Trento Cantù, che verrà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Giulio Pepponi e Federico Brindisi, chiude il programma dell’undicesima giornata per il campionato di basket Serie A1 2020-2021: si gioca alla BLM Group Arena con palla a due alle ore 19:00 di domenica 13 dicembre. Entrambe le squadre sono scese in campo mercoledì, ma in contesti diversi: la Dolomiti Energia ha infatti giocato in Eurocup a Lubiana, ha perso nettamente contro l’Olimpia e ha dimostrato di aver abbassato la guardia (anche giustamente) dopo aver timbrato la qualificazione alla Top 16, che era l’obiettivo principale al netto della posizione di classifica. L’Acqua San Bernardo ha invece recuperato la partita di campionato al PalaRadi, e ha incassato un pesante ko da Cremona: un altro ko per una squadra che sta trovando parecchie difficoltà nell’avere il ritmo giusto per inseguire i playoff, e che adesso si deve guardare dal rischio di finire coinvolta nella corsa per non retrocedere. Sarà molto interessante vedere quello che succederà nella diretta di Trento Cantù, aspettando la quale possiamo iniziare a fare qualche valutazione circa i temi principali che emergeranno dal parquet della BLM Group Arena.

DIRETTA TRENTO CANTÙ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Cantù non è una di quelle disponibili sui canali della nostra televisione per questa giornata, ma come sempre ci sarà l’appuntamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.legabasket.it saranno consultabili il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet e tutte le informazioni utili sulla stagione di Serie A1.

DIRETTA TRENTO CANTÙ: RISULTATI E CONTESTO

Trento Cantù è una partita che sorride sulla carta alla Dolomiti Energia: per il momento la squadra di Nicola Brienza sta seguendo il piano stagionale, ovvero si è presa subito la qualificazione alla Top 16, risultato certamente sorprendente per i tempi con i quali è arrivato, per poi recuperare terreno in un campionato nel quale la partenza non era stata esaltante. Pian piano il gruppo sta iniziando a conoscersi, deve in questo momento sopperire a qualche assenza di troppo ma ha la qualità giusta per fare un altro viaggio ai playoff, e magari nel mezzo potrebbe anche provare a prendersi la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Nell’ultima di Serie A1 ha vinto a Venezia sfruttando il roster decimato della Reyer, mentre Cantù era caduta a Brindisi prima di crollare sul parquet di Cremona: situazione complessa quella dei brianzoli che, anche in virtù dell’esclusione di Roma, rischiano seriamente di scivolare in Serie A2 se non saranno in grado di rialzare la testa e trovare risultati importanti. Vedremo intanto quello che succederà nella partita di questa sera, molto importante per entrambi ma sicuramente più pressante per gli ospiti lombardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA