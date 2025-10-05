Diretta Trento Cantù streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la prima giornata di basket Serie A1.

DIRETTA TRENTO CANTÙ: UN GRADITISSIMO RITORNO!

Per la diretta Trento Cantù siamo alla BTS Arena, con palla a due alle ore 18:00 di domenica 5 ottobre: la partita è valida per la prima giornata del campionato di basket Serie A1 2025-2026, e naturalmente rappresenta il grande ritorno della squadra brianzola nel massimo torneo di pallacanestro.

Dopo quattro anni finalmente Cantù ce l’ha fatta: ancora oggi rimane una delle società più titolate in Italia, una di quelle storiche e di riferimento, dunque fa più che bene rivederla nel posto che le compete ma ora bisognerà stabilire se ci siano anche le risorse per andare a prendersi la salvezza e riaprire idealmente un bel ciclo.

Trento invece è ormai abituata a queste atmosfere: l’anno scorso ha vinto una storica Coppa Italia, primo trofeo arrivato dopo dieci anni di un percorso che non si è ancora esaurito ma che forse ha bisogno di nuova linfa, va infatti detto che la stagione della Dolomiti Energia non è iniziata proprio benissimo.

Adesso sarà molto interessante scoprire quello che succederà tra poco nella diretta Trento Cantù, certamente la Dolomiti Energia parte con i favori del pronostico ma attenzione all’orgoglio dei brianzoli, che al ritorno in Serie A1 dopo quattro anni tengono a fare bella figura e iniziare a piazzare il primo mattoncino.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TRENTO CANTÙ IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà modo di seguire la diretta Trento Cantù sui canali della nostra tv, ma potrete comunque accedere a questa partita su LBA Tv, e quindi in diretta streaming video.

DIRETTA TRENTO CANTÙ: AQUILA RODATA MA IN DIVENIRE

Ci attende un’intrigante diretta Trento Cantù, che peraltro per la Dolomiti Energia rappresenta già la terza partita ufficiale nel corso della stagione: purtroppo al momento sono arrivate solo sconfitte e anche abbastanza nette, di sicuro quella di Eurocup contro Bourg en Bresse (in casa) ma anche la semifinale di Supercoppa contro Brescia è stata lasciata andare nel momento in cui la Germani ha spinto sull’acceleratore. Ripetiamo quanto detto giorni fa: Trento ha certamente una squadra intrigante, ma è ancora giovane e si deve rodare, dunque avrebbe bisogno di un po’ di tempo per girare davvero.

Cantù invece si riaffida a quello che potremmo chiamare l’uomo dei miracoli, che è tornato a casa: Nicola Brienza, figlio di questa città e per una vita impegnato in società anche come allenatore, aveva già portato in Serie A1 Pistoia facendo grandi cose anche nel massimo campionato, ora si è ripetuto con l’Acqua San Bernardo che certamente era tra le favorite per il salto di categoria, ma che comunque è riuscita a condurre la nave in porto. Ora per il prossimo capitolo si aspetta quantomeno la salvezza, ma intanto vedremo cosa potrebbe regalarci questa squadra…