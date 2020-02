Diretta Trento Cantù/ Streaming video tv: incrocio per i playoff (basket Serie A1)

Trento Cantù, in diretta dalla BLM Group Arena, è valida per la 22^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Le due squadre faranno il loro ingresso sul parquet alle ore 17:30 di domenica 9 febbraio, per una partita che in questo momento possiamo presentare come una sfida diretta per i playoff. La Dolomiti Energia infatti si trova nel gruppetto di settima, ottava e nona in classifica mentre due punti più sotto ci sono i brianzoli; la San Bernardo Cinelandia arriva da un ottimo momento e domenica scorsa ha ottenuto un’altra vittoria casalinga battendo Venezia al fotofinish, e proseguendo dunque nel suo percorso di crescita. Trento, “libera” dalle fatiche del doppio impegno visto che già dalla scorsa settimana è aritmeticamente eliminata dalla Eurocup, ha dato il via alla rimonta che ha vissuto un’altra tappa importante nel successo casalingo contro Brescia, una partita a basso punteggio portata a casa grazie ad un finale oculato. Adesso sarà dunque importante l’andamento nella diretta di Trento Cantù; mentre aspettiamo la palla a due alla BLM Group Arena possiamo fare una valutazione su quelli che sono i temi principali proposti dalla sfida.

DIRETTA TRENTO CANTU’: RISULTATI E CONTESTO

Trento Cantù vale un posto nei playoff del nostro campionato di basket: le due squadre si stano ben comportando e dimostrano sempre di poter guadagnare la post season, perchè in questo inizio del girone di ritorno sembrano finalmente aver trovato continuità. Non è sicuramente la prima volta che la Dolomiti Energia riesce a cambiare passo dopo le prime settimane incerte, anzi nelle ultime stagioni è successo praticamente sempre; lungo il percorso ci sono anche due finali scudetto e questo la dice lunga sulle potenzialità che l’Aquila è in grado di esprimere una volta preso possesso di tutti i suoi mezzi. Cantù invece rincorre sostanzialmente da quando è finita l’era di Andrea Trinchieri; qualche campionato è passato, non sempre le scelte sono state lucide e tanti allenatori si sono succeduti sulla panchina della squadra, i risultati sono arrivati raramente ma questa potrebbe essere la stagione buona per tornare a festeggiare la partecipazione ai playoff. Da questo punto di vista la partita di questo pomeriggio riveste un’importanza particolare, perchè permetterebbe di agganciare realmente l’ottavo posto; tra poco dunque lasceremo la parola al parquet della BLM Group Arena…



