DIRETTA TRENTO CISTERNA: ITAS PER ALLUNGARE!

Ci apprestiamo a vivere la diretta Trento Cisterna, gara-3 della serie di primo turno playoff nel campionato di volley SuperLega 2024-2025: alla Il T Quotidiano Arena si gioca alle ore 15:30 di domenica 23 marzo e la partita non sarà comunque decisiva. Ecco la prima sorpresa: Cisterna ha vinto la partita casalinga e dunque la serie è sul risultato di 1-1, esito finora sorprendente perché parliamo di prima e ottava testa di serie del tabellone e perché, come ben sappiamo, c’è una differenza evidente nel valore delle due squadre, per questo motivo alla Top Volley va fatto un convintissimo applauso per aver forzato almeno il ritorno nel Lazio.

Ora l’obiettivo della Itas è quello di chiudere in quattro partite, anche per evitare di dover giocare tante partite: l’appuntamento con la semifinale potrebbe essere intenso e poi bisogna anche fare i conti con il percorso di Coppa Cev, in cui Trento ha vinto al tie break la semifinale di andata spendendo parecchie energie. La diretta Trento Cisterna regalerà altre sorprese oppure i padroni di casa sapranno riscattare il ko di domenica scorsa? Stiamo per scoprirlo insieme, intanto come sempre possiamo fare qualche ulteriore approfondimento aspettando che il match prenda il via.

DIRETTA TRENTO CISTERNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Saremo su Rai Sport per la diretta Trento Cisterna, match visibile in chiaro con diretta streaming video garantita da Rai Play, in alternativa c’è come sempre il portale Volleyballworld.com in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING TRENTO CISTERNA SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO CISTERNA: SERIE APERTA!

Eccoci allora pronti a vivere la diretta Trento Cisterna, per la Itas questa serie di playoff si è già allungata di almeno una partita e chiaramente poteva essere messo in conto, ma l’obiettivo era comunque quello di volare in semifinale in tre gare così da avere qualche giorno extra di riposo, considerato che il cammino per andare a riprendersi lo scudetto sarà difficile e come già detto la Coppa Cev è un traguardo cui la società tiene particolarmente, non sarà la Champions League vinta lo scorso anno – e che per regole quantomeno discutibili non ha potuto difendere – ma è comunque un trofeo internazionale di valore.

Cisterna però merita di poter giocare almeno gara-4: nelle ultime stagioni la squadra nerazzurra ha dimostrato di poter dare fastidio alle grandi del nostro volley e aspira a diventare un outsider, sulla scia magari di alcune squadre che in epoca recente hanno anche raggiunto la semifinale playoff. Vista l’avversario, per i pontini rimane un obiettivo difficilissimo ma intanto poter tornare davanti al proprio pubblico è già qualcosa di importante, poi vedremo se stasera questa Cisterna sarà in grado di mettere in difficoltà la corazzata Trento rendendo ancora più imprevedibile la serie playoff, tra poco il taraflex della Il T Quotidiano Arena fornirà tutte le risposte del caso.