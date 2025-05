DIRETTA TRENTO CIVITANOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Al terzo atto di una finale imprevedibile, la diretta Trento Civitanova promette di farci divertire parecchio anche questa volta. Giovedì sera ovviamente la soddisfazione era tutta nelle dichiarazioni di Giampaolo Medei, orgoglioso di avere visto in azione “una Lube molto determinata e brava dal punto di vista agonistico”, anche se ovviamente adesso sarà fondamentale mettere in campo anche a Trento lo stesso spirito ed atteggiamento. Felice anche il miglior marcatore della partita, cioè Mattia Bottolo, che aveva sottolineato l’importanza dell’efficacia al servizio per la vittoria casalinga di Civitanova.

Si deve invece leccare le ferite il Trentino Volley, con Daniele Lavia che è stato molto esplicito nel dire che “siamo stati se non superficiali sicuramente poco attenti nelle situazioni semplici”, ammettendo di avere sofferto molto una Lube che “ha spinto tanto al servizio”. Fino qui le analisi, ma adesso è già tempo di contendersi un altro pezzo dello scudetto: cosa ci dirà la diretta Trento Civitanova? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRENTO CIVITANOVA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE GARA-3?

Attenzione perché oggi la diretta Trento Civitanova in tv godrà della ribalta generalista su Rai 2, mentre non cambiano le indicazioni per la diretta streaming video, per tutti tramite Rai Play oppure per gli abbonati a DAZN e VBTV.

TRENTO CIVITANOVA: SI RIPARTE DA 1-1

Una finale scudetto in equilibrio dopo due partite in verità ben poco equilibrate: così presentiamo la diretta Trento Civitanova, che ci proporrà infatti gara-3 alle ore 15.20 di oggi pomeriggio, domenica 4 maggio 2025. Per il momento, tutto è stato molto chiaro: sette giorni fa l’Itas Trentino aveva vinto per 3-0 la prima partita davanti al pubblico amico, ma giovedì è arrivata la perentoria risposta della Cucine Lube Civitanova, a sua volta vittoriosa per 3-0 nel match giocato evidentemente nelle Marche.

Il fattore campo quindi ha avuto finora un impatto enorme e nella diretta Trento Civitanova questa potrebbe essere una buona notizia per l’Itas, sia in vista della partita di oggi sia più in generale, perché naturalmente agli uomini di Fabio Soli potrà bastare vincere in casa per conquistare lo scudetto, mentre la Lube avrà bisogno anche di espugnare almeno una volta la ilT quotidiano Arena. Siamo comunque curiosi di scoprire cosa ci offrirà il terzetto di una finale finora con due volti opposti: come proseguirà la diretta Trento Civitanova?

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: UNA FINALE A DUE VOLTI

Sette giorni fa avevamo quindi descritto, nel primo atto della diretta Trento Civitanova, la netta superiorità di Alessandro Michieletto e compagni, con la citazione di spicco proprio per il campione del Mondo azzurro, che aveva firmato la bellezza di 20 punti, tantissimi in una partita terminata in appena tre set. Giovedì però è arrivata la vendetta di Civitanova, curiosamente con lo stesso numero di punti complessivi (75-64) segnati, ovviamente in questo caso però in favore dei marchigiani.

Insomma, due partite molto simili ma con un evidente scambio di ruoli. Per gara-2 il giocatore simbolo può essere identificato in Mattia Bottolo, che ha messo infatti a referto 16 punti. Buone notizie per la Nazionale, ma adesso il tricolore che conta è quello dello scudetto conteso fra Itas e Lube, come minimo almeno fino a mercoledì sera, perché ovviamente il verdetto definitivo non può più arrivare oggi. Questo però nulla toglie alla diretta Trento Civitanova, chi riuscirà a portarsi in vantaggio nella serie?