DIRETTA TRENTO CIVITANOVA/ Video streaming Rai: i numeri della finale scudetto

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: I NUMERI DELLA FINALE

Anticipando la diretta di Trento Civitanova, parliamo ancora dei testa a testa tra le due squadre ma questa volta, poiché siamo alla decisiva gara-5, leggiamo l’andamento della finale scudetto. Detto che in generale sarà la sfida numero 94, che la Lube è in vantaggio 53-41 ma che siamo 25-20 in favore della Itas quando si gioca in Trentino, possiamo ora dire che in questa serie che assegna il tricolore si è andati solo una volta al tie-break, in gara-2 vinta da Civitanova che era in vantaggio 2-0; per contro, abbiamo un solo match da 3-0 che è stato invece il terzo episodio con successo netto di Trento, e di conseguenza gara-1 (successo Itas) e gara-4 (vittoria della Lube) sono terminate per 3-1.

A tale proposito: chi ha vinto il primo set ha poi ottenuto anche il successo in partita e questo può essere un interessante indicatore come chiave di gara-5, inoltre per tre volte su quattro, fino a questo momento, la squadra che è partita in vantaggio ha poi ottenuto il successo anche nel secondo set. L’unica eccezione è stata gara-1, quando Civitanova aveva pareggiato sul punteggio di 1-1; poi però Trento aveva inesorabilmente allungato, prendendosi il vantaggio nella serie. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Trento Civitanova sarà trasmessa sulla televisione di stato: gara-5 della finale scudetto di SuperLega è dunque un appuntamento in chiaro per tutti, al numero 57 del vostro telecomando, sempre con la possibilità di seguire il match in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – visitando il sito di Rai Play o installando la relativa app sui vostri device. Va ovviamente ricordato che anche questa partita viene fornita dal portale Volleyballworld.net: visione in mobilità, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI TRENTO CIVITANOVA SU RAIPLAY

TRENTO CIVITANOVA: SI ASSEGNA LO SCUDETTO!

Trento Civitanova viene diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Massimo Florian: alle ore 20:30 di mercoledì 17 maggio la BLM Group Arena ospita gara-5 della finale scudetto di volley SuperLega 2022-2023. Ci siamo: questa è la sera in cui scopriremo se la Lube vincerà il quarto titolo nazionale consecutivo o se invece la Itas spezzerà il suo lungo digiuno interrompendo anche la striscia dei marchigiani. Fino a qui il fattore campo non è mai saltato: Civitanova ha vinto gara-4 venerdì, prendendosi di autorità il punto del 2-2 e rimandando tutto a gara-5.

Verrebbe allora da dire che nella diretta di Trento Civitanova la Itas sia favorita; forse il pronostico confermerebbe questa ipotesi anche solo per il campo sul quale si gioca l’episodio decisivo della serie, la verità è che in un vero e proprio spareggio il banco delle previsioni è destinato a saltare, soprattutto di fronte a una squadra come la Lube che già nelle serie precedenti ha dimostrato di avere sette e più vite. Non ci resta che affidarci al parquet della BLM Group Arena, perché tra poco lo spettacolo prenderà davvero il via…

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Civitanova assegna lo scudetto: non potevamo avere una serie finale migliore, due squadre che certamente nel corso della stagione non sono state perfette ma, che quando si è trattato di confrontarsi con i playoff, hanno saputo alzare il loro livello come solo le big sanno fare. Come detto, nei quattro episodi precedenti ha sempre vinto la squadra di casa; questo da una parte gioca a favore della Itas, dall’altra concede una speranza alla Lube perché le consuetudini sono fatte per essere ridisegnate proprio nel momento topico.

Quello di cui noi siamo sicuri è che ancora una volta la diretta di Trento Civitanova sarà un grande spettacolo; è davvero impossibile ipotizzare anche minimamente come andranno le cose e chi vincerà lo scudetto del volley maschile per questa stagione, lasciamo quindi che a parlare siano i protagonisti sul parquet della BLM Group Arena e godiamoci il momento…











