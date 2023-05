DIRETTA TRENTO CIVITANOVA/ Video streaming Rai: le parole di Angelo Lorenzetti

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: PARLA LORENZETTI

Cresce sempre più l’attesa per la diretta di Trento Civitanova, allora è significativo rileggere le dichiarazioni di Angelo Lorenzetti, allenatore della Itas Trentino, al termine di gara-2 che i suoi ragazzi hanno perso al tie-break: “Il rammarico per non essere riusciti a chiudere in nostro favore il tie break c’è tutto, perché alcune situazioni andavano gestite differentemente, ma il risultato non deve ingannare”, si può leggere sul sito Internet del Trentino Volley. Lorenzetti infatti è stato molto onesto su una partita nella quale alcune cose non hanno funzionato per Trento.

“Siamo stati spesso in difficoltà mentale e abbiamo subito anche la situazione particolare dal punto di vista fisico di qualche nostro giocatore. Le Finali sono però così e vanno giocate al massimo, sempre; gli ingressi dalla panchina ci hanno dato una grossa mano a rientrare nel match, in particolare quello di Džavoronok”. Qualcosa da salvare quindi c’è, ma si tratta di una consolazione molto relativa: “Sotto 0-2 abbiamo messo in mostra una bella reazione ma queste partite non sono come quelle di regular season ed il tie break non lascia alcun punto: è purtroppo solo una sconfitta”, aveva concluso la propria analisi Angelo Lorenzetti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRENTO CIVITANOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Civitanova sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché naturalmente gara-3 della finale scudetto dei playoff di Superlega godrà della trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Trento Civitanova sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

TRENTO CIVITANOVA: CHI SI PRENDE IL VANTAGGIO?

Trento Civitanova, in diretta naturalmente dalla BLM Group Arena di Trento, si gioca con fischio d’inizio alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 maggio 2023, quando avrà inizio la partita che sarà valida come gara-3 della finale scudetto per la Superlega di volley maschile. Il titolo di campione d’Italia di pallavolo è ancora in bilico, perché la serie tra la Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova è al momento in parità: le prime due sfide hanno visto il fattore campo sempre rispettato, con un 3-1 per Trento il 1° maggio al qualche Civitanova ha risposto con il 3-2 di giovedì sera in gara-2.

Difficile sbilanciarsi, anche perché già nei turni precedenti di questi playoff di Superlega abbiamo avuto numerosi colpi di scena: di certo Trento può godere del fattore campo in questa finale (si giocherà a Trento anche l’eventuale gara-5) grazie al secondo posto nella stagione regolare del massimo campionato di pallavolo, mentre Civitanova era stata quarta. Questa però è una differenza relativa a questo punto della stagione: saranno i dettagli a fare la differenza, gara-3 non sarà decisiva ma naturalmente sposterà in maniera significativa gli equilibri della serie, soprattutto se la Lube facesse il colpo. Siamo allora davvero molto curiosi di scoprire che cosa succederà nella diretta di Trento Civitanova…

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Civitanova, possiamo fare il punto su quanto è successo finora in questa serie della finale scudetto. La Itas Trentino aveva vinto gara-1 sei giorni fa al termine di una partita combattutissima per i primi tre set (25-23, 23-25, 25-23) e che vide poi il deciso allungo dei padroni di casa nel quarto set, vinto da Trento per 25-17, con i 22 punti di Matey Kaziyski più i 17 di Alessandro Michieletto in particolare evidenza, mentre alla Lube non bastarono i 20 punti all’attivo di Aleksandar Nikolov.

Giovedì sera a Civitanova è successo davvero di tutto in gara-2: uno straordinario inizio della Lube, che vinse 25-21 e 25-15 i primi due set, poi la grande rimonta di Trento con i parziali di 19-25 e 23-25 nel terzo e quarto set, per portare la partita fino a un esaltante tie-break, vinto per 17-15 da Civitanova dopo che la Itas era riuscita ad annullare tre punti di vantaggio per la Lube. Vittoria di squadra per la Lube, con quattro giocatori tra i 18 e i 15 punti all’attivo (Chinenyeze, Zaytsev, Nikolov e Yant),mentre a Trento resta la consolazione di Michieletto come migliore marcatore della partita con 19 punti. Oggi invece cosa succederà nella diretta di Trento Civitanova?

