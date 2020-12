Diretta Trento Civitanova/ Streaming video Rai: grande classica (volley)

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: SFIDA DI ALTO LIVELLO!

Trento Civitanova, diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Massimiliano Giardini, si gioca presso la BLM Group Arena di Trento alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 14 dicembre 2020, come grande posticipo della quattordicesima giornata della Superlega di volley maschile. Una grande classica della nostra pallavolo, la diretta di Trento Civitanova non ha quindi bisogno di molte presentazioni. Possiamo però osservare che gli ospiti della Cucine Lube Civitanova sono pure in questa stagione tra i più seri candidati per la vittoria dello scudetto (l’anno scorso rimasto non assegnato) e per essere protagonisti su tutti i fronti, dal momento che finora hanno vinto undici delle dodici partite disputate, con un bottino di 31 punti in classifica.

Di fronte ecco la Itas Trentino, che sta invece vivendo una stagione più difficile anche a causa del Covid che ha colpito Trento più di altri: due partite in meno disputate finora, ma appena 15 punti, un bottino che non può soddisfare una big della nostra pallavolo. La svolta potrà arrivare proprio contro Civitanova?

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Civitanova, che è la partita selezionata come posticipo televisivo di questa giornata della Superlega, sarà di conseguenza disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: IL CONTESTO

La diretta di Trento Civitanova ci proporrà dunque una partita nella quale gli ospiti della Lube, nonostante il fattore campo avverso, dovrebbero essere i favoriti d’obbligo, come certificano i ben 16 punti di differenza in classifica – anche se la Itas ha giocato due partite in meno. Trento comunque è in grande crescita: domenica scorsa ha vinto al tie-break sul campo di Verona, poi in settimana ha conquistato anche il recupero giocato contro Modena, in questo caso con un nettissimo 3-0. La Itas dunque sta tentando di risalire posizioni dopo un difficile inizio, mentre Civitanova sta già lottando con Perugia su due fronti, cioè al comando della classifica del campionato – dove settimana scorsa la Lube ha vinto al tie-break sul campo di Ravenna – e anche in Champions League, dove marchigiani e umbri sono nello stesso girone e in settimana hanno giocato nella “bolla” di Tours. Si prosegue dunque a gran ritmo e oggi le emozioni sono ancora garantite, fra una Trento che vuole continuare a risalire e Civitanova che vuole invece restare salda ai vertici.

