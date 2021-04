Diretta Trento Civitanova/ Streaming video Rai: Lube per il colpaccio? (volley)

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: OGGI GARA 4 DELLE SEMIFINALI

Trento Civitanova, diretta dagli arbitri Boris e Puecher, è la partita di volley maschile in programma oggi, mercoledì 7 aprile 2021 alla BLM Group Arena: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Siamo a gara 4 delle semifinali dei play off di volley maschile per la Serie A1 e con la diretta tra Trento e Civitanova, la Lube ha oggi l’occasione preziosa di vincere già la serie e staccare dunque il pass che vale la finale per il titolo italiano, dove Perugia di Mister Heynen (che ha superato Monza in semifinale) è pronta ad attendere la sfidante. Avanti nella serie per 2-1 la squadra dei cucinieri non può lasciarsi sfuggire tale chance anche se vincere in casa della Diatec di Lorenzetti non sarà impressa facile: ci attende un match davvero bollente.

La diretta tv di Trento Civitanova, attesa gara 4 per le semifinali playoff della Superlega di volley maschile, sarà naturalmente disponibile per tutti su Rai Sport +, per la precisione sul canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY

Pur impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Trento e Civitanova, attesa gara 4 delle semifinali per i play off scudetto della Superlega, ci pare doveroso ora dare un maggior contesto all’incontro di questa sera, che pure, come abbiamo già detto, potrebbe regalare alla Lube l’ennesima finale per il titolo italiano. Superate rispettivamente Modena e Piacenza ai quarti, marchigiani e trentini si sono trovati faccia a faccia in una semifinale che pareva già finalissima per il titolo. In gara 1 ricordiamo allora bene la straordinaria vittoria della Diatec, occorsa solo al tie break, con cui Lorenzetti è riuscito a sfatare il tabù dell’Eurosuole Forum, che durava ormai da una decina di anni. Partiti in vantaggio i cucinieri di Blengini hanno poi recuperato in gara 2 vincendo a Trento con un sonoro 3-0, riportando dunque la parità nella serie. Solo domenica scorsa, poi Civitanova, al termine di una partita intensissima era riusciti a firmare il vantaggio nella serie , vincendo tra le mura di casa col risultato di 3-1. Fu comunque allora sfida bollente, dove decisivi furono alla fine gli strappi di un incontenibile Yoandy Leal, poi MVP del match. Lo schiacciature brasiliano sarà anche oggi uomo del destino per i cucinieri, o l’ITAS riuscirà a riaprire la serie e dunque giocarsi il pass per la finale scudetto solo la prossima domenica?

