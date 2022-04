Diretta Trento Civitanova/ Streaming video Rai: match-point Itas (volley)

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: SFIDA DECISIVA?

Trento Civitanova, diretta dagli arbitri Roberto Boris e Marco Briaco, si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 24 aprile 2022, presso la BLM Group Arena di Trento, come gara-1 della semifinale playoff della Superlega di volley maschile. L’attesa è grande perché la diretta di Trento Civitanova ci proporrà una partita che potrebbe decidere le sorti della serie tra la Cucine Lube Civitanova e la Itas Trentino, o almeno questa è la speranza di Trento, che finora conduce 2-1.

La Itas aveva spezzato l’equilibrio andando a vincere in casa Lube con un perentorio 0-3 nella prima partita di questa semifinale, poi Trento ha concesso il bis vincendo di nuovo per 3-0 anche gara-2 in gara propria. Civitanova sembrava “morta” (sportivamente parlando), ma giovedì sera si è riscattata vincendo gara-3, ancora una volta per 3-0: finora dunque sono state sempre partite dominate da chi infine ha vinto, ma adesso siamo al bivio. O Civitanova porta la serie alla bella, oppure Trento farà festa e si prenderà la finale scudetto: che cosa succederà in Trento Civitanova?

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Civitanova sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita scelta per la trasmissione televisiva in gara-4 delle semifinali playoff del volley maschile. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già visto, la diretta di Trento Civitanova sarà imperdibile oggi. La Itas resta favorita, forte di un periodo molto favorevole che ha visto Trento raggiungere anche la finale di Champions League dopo una clamorosa semifinale contro Perugia, ma anche di ben due vittorie per 3-0 in questa serie contro Civitanova, di cui una nelle Marche. Adesso i dolomitici hanno un match-point in casa loro ed è naturalmente un’occasione da sfruttare, anche per avere poi qualche giorno in più per preparare in mese di maggio che potrebbe essere leggendario per Trento.

Per Civitanova vale il discorso opposto: la Lube era uscita troppo presto per i suoi standard sia in Champions League sia in Coppa Italia, poi si è trovata sotto 0-2 anche in questa semifinale scudetto. Era con le spalle al muro, a un passo dal fallimento, invece giovedì si è rialzata con un bellissimo 3-0 che però non può restare isolato se la Lube vorrà inseguire il tricolore. Vincendo oggi, Civitanova avrebbe poi la bella in casa propria e con situazione psicologica che sarebbe quel punto favorevole: ma per arrivarci, dovrà espugnare Trento…











