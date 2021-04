Diretta Trento Civitanova/ Streaming video Rai, oggi gara 2 delle semifinali

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: OGGI GARA 2

Trento Civitanova, diretta dagli arbitri Simbari e Goitre, è la partita di volley maschile in programma oggi, giovedi 1 aprile 2021, alla BLM Arena: fischio d’inizio previsto per le ore 20.00. Spazio ancora alle semifinali dei play off della Serie A1 di volley maschile, che con la diretta tra Trento e Civitanova di questa sera ci allieterà con gara 2 della avvincentissima serie: è dunque ancora lotta per lo scudetto 2020-21 tra le seconda e la terza forza del primo campionato nazionale. Per la serie (che pare più una finale, come è stato in passato) che sta facendo emozionare gli appassionati, che pure mette in palio un pass per continuare a lottare per il titolo nazionale, si riparte dunque oggi dal 3-2 che la squadra di Lorenzetti (fresca di qualificazione alla finale di Champions league) ha strappato solo pochi giorni fa al debutto all’Eurosuole Forum. Un verdetto davvero risicato che pure ci fa immaginare, per la diretta Trento Civitanova di oggi, che sarà grandissima battaglia anche in terra trentina.

DIRETTA/ Firenze Conegliano (risultato finale 0-3): Adams incontentibile!

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Civitanova, attesa gara 2 per le semifinali playoff della Superlega di volley maschile, sarà naturalmente disponibile per tutti su Rai Sport +, per la precisione sul canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY

DIRETTA/ Civitanova Trento (risultato finale 2-3) streaming video Rai: vince l'Itas!

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Trento e Civitanova, attesa gara 2 per le semifinali dei play off di Superlega di volley maschile, pure ci pare doveroso andare a ricordare anche che cosa era successo solo pochi giorni fa, nella prova debutto della serie. Dopo tutto solo pochi giorni fa, l’Itas ha fatto la storia riuscendo ad espugnare il palazzetto della Lube dopo ben 14 anni di tentativi infruttuosi. Come abbiamo accennato prima, in gara 1 è stata vittoria per Trento, ma solo al tie break e al termine di un match davvero rocambolesco: al via e nel terzo set sono stati gli uomini di Blengini a dimostrarsi lucidi e freschi, ma nel secondo e quarto parziale i gialloblu di Lorenzetti hanno certo avuto uno sprint in più. Al quinto set è poi stato ancora spettacolo trentino con l’onnipresente Lucarelli (MVP del match), che ha trascinato i compagni verso la vittoria col parziale di 15-12 e al vantaggio nella sere per 1-0.. Vedremo ora che accadrà nella diretta Trento Civitanova attesa gara 2: all’Itas riuscirà ancora il colpo o la Lube risponderà per le rime?

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Perugia Monza (risultato finale 3-2) streaming video Rai: umbri al tie-break

© RIPRODUZIONE RISERVATA