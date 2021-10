Diretta Trento Civitanova/ Streaming video Rai: sfida decisiva per Blengini!

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: SFIDA BOLLENTE NEL 3^ TURNO

Trento Civitanova, diretta dagli arbitri Curto e Cesare, è la partita di volley in programma oggi, domenica 31 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Dopo le scintille della Supercoppa italiana, questo fine settimana torna di scena il campionato della Serie A1 di volley maschile e big match da non perdere è certo la diretta tra Trento e Civitanova, che pure si accenderà alla BLM Group Arena di Trento. La sfida è delle più calde: in campo due veri “colossi” del volley italiano e internazionale, dai palmares ricchissimi e dalla tradizione ricchissima, pronti a darsi battaglia “solo” per la terza giornata della Superlega.

Sebbene siamo solo all’inizio del campionato, pure la sfida di oggi si annuncia già decisiva: lo sarà per Trento che dopo un avvio eccezionale (e una Supercoppa appena vinta) punta a realizzare il colpaccio contro uno dei rivali più feroci, per imporre subito il proprio dominio in Superlega. Come pure per la Lube di Blengini, che invece cerca risposte dal campo dopo un avvio di campionato davvero disastroso, per le aspettative dei cucinieri. Sarà grandissima battaglia in campo oggi!.

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Civitanova sarà trasmessa da Rai Sport + HD, un canale che dunque sarà accessibile a tutti gli appassionati – numero 57 del digitale terrestre – e con la possibilità di assistere alla partita anche in assenza di un televisore, in diretta streaming video collegandosi al sito o all’app ufficiali di Ray Play con apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Il portale www.legavolley.it fornirà invece le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta tra Trento e Civitanova, certo una delle sfide più attese di tutta la stagione della Superlega e match dalla tradizione preziosissima, pure ci pare doveroso dire ancora qualcosa sul contesto che stanno vivendo le due formazioni, alla vigilia della 3^ giornata di campionato. Come abbiamo accennato prima per la ITAS è stato un avvio di stagione eccezionale: la squadra di Lorenzetti si è finora dimostra impeccabile in campionato, battendo Verona e Vibo Valentia nelle prime due giornate di campionato. Non solo, Trento pure solo pochi giorni fa si è assicurata anche la Supercoppa Italiana (trofeo che mancava dal 2013), superando prima Perugia in semifinale e poi Monza nella finalissima.

Davvero un percorso fin qui impeccabile e che i gialloblu vogliono portare avanti. Di contro però Lorenzetti e i suoi si troveranno davanti una Civitanova ben arrabbiata per un debutto stagione ben al di sotto delle attese e delle possibilità dei campioni d’italia in carica (oltre che mondiali). I cucinieri, che pure nell’estate si sono notevolmente arricchiti nel mercato, hanno recuperato un solo successo in campionato, nel primo turno, con Padova, ma già nella seconda giornata sono stati sconfitti al tie break da Piacenza. In Supercoppa poi un’altra debacle, ancora arrivata a sorpresa e arrivata pure per mano di Monza, alla prima partecipazione del torneo. Per la Lube due KO di fila che stonano al massimo, considerato che era dal 2007-08 che non accadeva. Capiamo dunque l’urgenza di rivalsa dei cucinieri questa sera: chissà che accadrà in campo!



