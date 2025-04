DIRETTA TRENTO CIVITANOVA (RISULTATO 1-0): FLAVIO SUGLI SCUDI!

La diretta Trento Civitanova, valida come gara-1 della finale della Superlega di volley maschile, si apre con un primo set vinto in maniera piuttosto netta dalla Itas, col punteggio di 25-20. Nelle battute conclusive del parziale Flavio ha giocato due primi tempi eccezionali, alternati da una solida prestazione difensiva nel secondo set, gestita da Chinenyeze. Tuttavia, Dirlic commette un errore su un’alzata di Orduna, tipico doppio cambio di diagonale della Lube, e invade il campo, compromettendo così il set. Con il punteggio a favore di Trento, che conduce 1-0, Michieletto ha messo a segno 7 punti, mentre Flavio ha contribuito con 5. (agg. di Fabio Belli)

TRENTO CIVITANOVA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Trento Civitanova in tv sarà come sempre in chiaro su Rai Sport, per la diretta streaming video ricordiamo invece sito e app di Rai Play, ma anche DAZN e VBTV, queste ultime due opzioni però a pagamento.

Ovviamente è uno degli appuntamenti più classici del nostro volley quello con la diretta Trento Civitanova, ad esempio solo in questa stagione abbiamo avuto le semifinali di Coppa Italia e Mondiale per Club (con una vittoria per parte), oltre ovviamente alle due partite di stagione regolare che curiosamente erano finite entrambe con la vittoria per 3-1 della squadra padrona di casa, quindi in perfetto equilibrio. Per il momento è in parità anche il bilancio delle precedenti finali scudetto fra Itas e Lube, perché questa è la terza e finora abbiamo avuto uno scudetto per parte.

Civitanova ebbe la meglio in tre sole partite nel 2017, mentre Trento si è imposta due anni fa nella meravigliosa finale del 2023, che richiese infatti ben cinque partite per incoronare l’Itas campione d’Italia. Adesso sta per cominciare una nuova storia, chi si aggiudicherà il primo atto della diretta Trento Civitanova? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL PRIMO ATTO DELLA FINALE SCUDETTO

In palio c’è lo scudetto a partire dalle ore 18.30 di oggi, domenica 27 aprile 2025, quando avrà inizio la diretta Trento Civitanova, cioè gara-1 della finale della Superlega di volley maschile. L’epilogo della stagione è un po’ a sorpresa e ciò è merito soprattutto della Cucine Lube Civitanova, capace di ribaltare una semifinale nella quale Perugia aveva vinto le prime due partite e godeva pure del fattore campo: una grande impresa che adesso garantisce morale altissimo per i marchigiani, anche se è altrettanto evidente che Civitanova dovrà fare i conti con la stanchezza di una semifinale terminata appena giovedì sera.

Dall’altra parte del campo per la diretta Trento Civitanova avremo ovviamente l’Itas Trentino, capolista della stagione regolare e testa di serie numero 1, ma soprattutto vincitrice in tre sole partite della propria semifinale contro Piacenza. Non tutto è stato così facile, considerando che due partite su tre sono andate al quinto set, tuttavia Trento è da dieci giorni che si prepara per la finale scudetto e potrebbe quindi avere un vantaggio importante in tal senso. Si aggiungano gli 11 punti in più in stagione regolare ed è chiaro che (almeno sulla carta) c’è una chiara favorita: alla diretta Trento Civitanova affidiamo però i primi veri responsi…

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: LE DUE SFIDANTI PER IL TRICOLORE

Ci sono stati quindi cammini piuttosto diversi per le due finaliste che da oggi daranno vita alla diretta Trento Civitanova. Per l’Itas è stata una stagione ad alto livello, anche se manca ancora il sigillo di un trofeo in bacheca, considerati gli stop in semifinale in Coppa Italia e in Coppa Cev e le sconfitte in finale invece nella Supercoppa Italiana e nel Mondiale per Club. Naturalmente vincendo lo scudetto il bilancio complessivo diventerebbe ottimo, mentre in caso di sconfitta ci sarebbe l’amarezza di una stagione incompiuta, Trento però potrà mettere sul piatto più freschezza e in teoria anche qualcosa in più tecnicamente.

Per la Lube è stata una stagione più complicata, però Civitanova ha già conquistato la Coppa Italia, vinta battendo in finale Verona dopo avere sconfitto proprio Trento in semifinale, quindi adesso c’è la clamorosa possibilità di fare la doppietta con lo scudetto, che renderebbe un capolavoro il 2024-2025 dei marchigiani. La semifinale contro Perugia è stata durissima ma ha sicuramente dato una enorme spinta morale al gruppo di Giampaolo Medei, un colpo esterno in gara-1 potrebbe pesare moltissimo nella diretta Trento Civitanova…