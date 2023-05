Diretta/ Trento Civitanova (risultato finale 3-1): l’Itas vince gara 1

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA (RISULTATO 3-1): L’ITAS VINCE GARA 1

Inizia il quarto set della finale di gara 1 scudetto di pallavolo tra Trento e Civitanova. Michieletto out da zona 4, 9-8. Mano out Michieletto da zona 4, arriva il 15-13. Zaytsev da zona 2, attacco fuori, 19-15. Michieletto trova le mani del muro, 22-16. Grandissimo muro di Lavia, 23-16, scappano i padroni di casa ad un passo dal vincere gara 1. Gabi Garcia sbaglia il servizio, 25-17 e padroni di casa che vincono per tre set ad uno. (agg. Umberto Tessier)

FINE TERZO SET

Inizia il terzo set della finale scudetto di pallavolo tra Trento e Civitanova. Nikolov con la pipe per il 7-6. Errore di Trento al servizio, 7-9. Muro di Lavia per l’11-11, terzo set che viaggia sul filo dell’equilibrio. Nikolov da seconda linea per il 12-13. Kaziyski con il muro, arriva il punto del 16-14. Michieletto da zona 4, 18-18. Si sta giocando ora punto a punto, Lavia da zona 4, 21-21. Dzavoronok entra e trova il punto del 25-23! (agg. Umberto Tessier)

TRENTO CIVITANOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Civitanova sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché naturalmente gara-1 della finale scudetto dei playoff di Superlega godrà della trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Trento Civitanova sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

FINE SECONDO SET

Inizia il secondo set della finale scudetto di pallavolo tra Trento e Civitanova. Grande muro di Podrascanin, 5-3. Lavia da zona 4 trova il tocco vincente per il 14-13. Errore di Zaytsev per il 17-14. Michieletto da zona 4 con la parallela, 18-15. Civitanova rialza la testa e con l’ace di Nikolov si porta sul 19-20. Errore al servizio di Civitanova per il 21-22. Lavia da zona 4 per il 22-23. Nikolov trova il punto del 23-25, secondo set vinto da Civitanova. (agg. Umberto Tessier)

FINE PRIMO SET

Inizia gara 1 della finale scudetto di pallavolo tra Trento e Civitanova. Lisinac con il primo tempo, 5-3. Primo set che viaggia sul filo dell’equilibrio, 7-5 dopo l’errore al servizio di Trento. Pipe di Nikolov, 15-13. Bella pipe di Lavia per il 18-14, spingono i padroni di casa. Civitanova sbaglia il servizio, 20-16. Nikolov da zona 4 per il 22-21, Civitanova risale la china. Ace di Anzani per il 23-23. Lavia chiude il primo set sul 25-23. (agg. Umberto Tessier)

SI GIOCA

Ci siamo, la diretta di Trento Civitanova comincia e allora noi leggiamo anche le parole di Gianlorenzo Blengini al termine di gara-5 della sua semifinale, nella quale la Lube Civitanova ha sconfitto Milano per prendersi un posto nella finale in cui provare a difendere lo scudetto che porta sul petto: “Bisogna fare un monumento a tutti i ragazzi, perché essere in Finale Scudetto in una stagione come questa equivale veramente ad aver scritto un altro pezzettino importante di storia per questa società. Sono orgoglioso e anche commosso. I ragazzi ci hanno creduto, hanno lottato, prima nei Quarti di finale con Verona, in cui ci siamo trovati sotto 2-0, e poi in questa serie con Milano, compresa la partita odierna, siamo rimasti sempre attaccati con il cuore e con i denti”.

In conclusione, Blengini ha reso onore agli avversari e rivolto lo sguardo già verso la finale: “Faccio i complimenti a Milano perché è una squadra che gioca una pallavolo eccellente, è cresciuta tantissimo nel corso della stagione e anche stasera ha dimostrato che in questa serie ognuna delle due pretendenti aveva esattamente il 50% di possibilità di farcela. Adesso riposiamo 24 ore, poi ci concentriamo sulla nuova battaglia che ci aspetta, stavolta con Trento”. Adesso quindi basta parole, è ora di dare il via alla diretta di Trento Civitanova! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARLA MICHIELETTO

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Trento Civitanova, diamo spazio alle dichiarazioni di uno dei protagonisti più attesi di gara-1 e di tutta la finale scudetto, cioè Alessandro Michieletto. Il giocatore della Itas Trentino aveva parlato così dopo la vittoria nella “bella” della semifinale contro Piacenza: ”Ci siamo sempre detti che rispetto allo scorso anno volevamo fare uno step in più, perché questa squadra è da due anni che fa un percorso e volevamo chiuderlo al meglio: ancora non è concluso. Sono molto orgoglioso perché non era facile dopo due batoste subite come quelle in gara 3 ed in gara 4”, si legge sul sito ufficiale della Itas Trentino Volley.

Alessandro Michieletto ha poi spiegato come Trento ha saputo riportare dalla sua parte la serie di semifinale e il desiderio per la finale: “Sapevamo però che stando uniti come una vera squadra potevamo riuscire a vincere e penso che oggi questo pubblico fantastico che si è fatto sentire sin dal riscaldamento ci abbia dato una grande mano per arrivare a questa mia prima finale playoff. È stato un sogno arrivare qui e lo è tutt’ora, ne sono orgoglioso. Daremo del nostro meglio per riportare questa società lì in alto!”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIA ALLA FINALE SCUDETTO!

Trento Civitanova, in diretta naturalmente dalla BLM Group Arena di Trento, si gioca con fischio d’inizio alle ore 18.15 di oggi pomeriggio, lunedì 1° maggio 2023, un giorno festivo arricchito per tifosi e appassionati dalla partita che sarà valida come gara-1 della finale scudetto per la Superlega di volley maschile. Siamo dunque giunti alla serie decisiva, che servirà per stabilire la squadra campione d’Italia tra la Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova, con i padroni di casa che godono del fattore campo in questa finale (si giocherà a Trento anche gara-3 e l’eventuale gara-5) grazie al secondo posto nella stagione regolare del massimo campionato di pallavolo, mentre Civitanova era stata quarta.

La diretta di Trento Civitanova ci regalerà una finale scudetto sicuramente di altissimo livello, che cambierà il giudizio sulla stagione per chi riuscirà a conquistare il tricolore: in effetti Itas e Lube sono arrivate a questa finale senza avere ancora vinto nessun trofeo stagionale e uscendo troppo presto in Champions League, oltre ad avere chiuso la stagione regolare lontanissime da Perugia. I playoff tuttavia ci hanno regalato sorprese e colpi di scena, così adesso una delle due conquisterà lo scudetto e naturalmente ricorderà la stagione 2022-2023. Staremo allora a vedere quale verdetto scaturirà da questa serie: per ora si punta a cominciare bene, che cosa succederà nella diretta di Trento Civitanova?

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Civitanova, proviamo a descrivere per sommi capi la stagione delle due società. La Itas Trentino ha sfiorato la Coppa Italia perdendo da favorita la finale contro Piacenza, è arrivata in finale anche nel Mondiale per Club perso al cospetto di Perugia, mentre è uscita presto in Supercoppa Italiana e in Champions League. Quanto al campionato, c’è stato il secondo posto in stagione regolare (ma lontanissimo dagli umbri), poi il buon 3-1 rifilato a Monza nei quarti e il ben più sofferto 3-2 nella semifinale contro Piacenza, con le due vittorie iniziali vanificate da due sconfitte consecutive per imporsi infine in gara-5. Vincere lo scudetto per la prima volta dopo otto anni sarebbe una grande impresa, perdere la terza finale stagionale invece farebbe malissimo…

La Lube Civitanova finora ha fatto ancora peggio: fuori ai quarti in Champions League e persino in Coppa Italia, finalista perdente in Supercoppa Italiana, assente al Mondiale per Club e appena quarta in stagione regolare, i marchigiani campioni d’Italia in carica tuttavia hanno la grande capacità di “non morire mai”. Sotto per 0-2 nella serie dei quarti contro Verona e per 1-2 nella semifinale contro Milano, con gara-4 da giocare in trasferta, in entrambi i casi Civitanova ha ribaltato i conti e infine ha passato il turno. La finale potrebbe essere molto lunga, ma quale sarà il primo verdetto della diretta di Trento Civitanova?











