DIRETTA TRENTO CLUJ-NAPOCA/ Video streaming tv: parla Paolo Galbiati (Eurocup, 15 novembre 2023)

DIRETTA TRENTO CLUJ-NAPOCA: PARLA GALBIATI

Mentre si avvicina la diretta di Trento Cluj-Napoca, possiamo fare un passo indietro e rileggere le dichiarazioni di coach Paolo Galbiati dopo la vittoria della Dolomiti Energia Trento nella città polacca di Wroclaw, terzo successo consecutivo per l’Aquila in questa edizione della Eurocup: “Sono felice quasi esclusivamente per la vittoria, perché non abbiamo giocato la nostra miglior partita: siamo stati lenti, poco concentrati, poco attivi”. Galbiati aveva analizzato l’incontro riconoscendo anche i meriti degli avversari.

Diretta/ Sassari Trento (risultato finale 80-73): la Dinamo torna a correre! (basket A1, 12 novembre 2023)

“Non era una partita facile, siamo stati tre giorni qui in Polonia, sapevamo che con l’arrivo del nuovo coach loro sarebbero stati determinati a giocare una partita di grande durezza. E lo hanno fatto, sono stati molto aggressivi e determinati: mi sono arrabbiato un po’ di volte con i miei durante la partita, ma bene per aver conquistato quest’altra vittoria”. La strada è tracciata ma serve ancora molto: “Ora torniamo in palestra, lavoriamo e ritroviamo un po’ di concentrazione e brillantezza in più verso le sfide che ci attendono”, aveva concluso la sua analisi coach Galbiati. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Wroclaw Trento (risultato finale 75-84): vittoria convincente! (Eurocup 8 novembre 2023)

DIRETTA TRENTO CLUJ-NAPOCA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Cluj-Napoca sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, ancora una volta “casa” della Eurocup di basket, inoltre sarà a disposizione anche una doppia diretta streaming video di Trento Cluj-Napoca, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv

TRENTO CLUJ-NAPOCA: AQUILA IN STRISCIA!

Trento Cluj-Napoca, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 15 novembre 2023, si gioca naturalmente presso la Il T Quotidiano Arena di Trento per la settima giornata del girone B di Eurocup 2023-2024. Siamo appena ad un terzo del cammino della lunga stagione regolare, eppure questa partita potrebbe già indirizzare la stagione europea per la Dolomiti Energia Trento che è reduce da ben tre vittorie consecutive e ha il dovere di cercare il poker sfruttando il fattore campo, anche se i rumeni dell’U-BT Cluj-Napoca sono stati fino a questo momento eccellenti protagonisti della stagione europea, addirittura con cinque vittorie su sei incontri disputati.

DIRETTA/ Trento Reggio Emilia (risultato finale 98-88): Aquila senza problemi (basket A1, 5 novembre 2023)

La diretta di Trento Cluj-Napoca ci offrirà quindi un esame sicuramente impegnativo per la Dolomiti Energia, però l’Aquila tridentina ha il morale alto, ha finalmente trovato confidenza con l’Europa e una ulteriore vittoria potrebbe autorizzare legittime speranze, per di più senza eccessive ansie, dal momento che invece una eventuale sconfitta non causerebbe troppe criticità considerando che il cammino della stagione regolare di Eurocup sarà ancora lunghissimo (siamo alla terzultima partita del girone d’andata). Il quadro della situazione quindi è molto chiaro: ma chissà che cosa succederà nella diretta di Trento Cluj-Napoca?

DIRETTA TRENTO CLUJ-NAPOCA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Cluj-Napoca, dobbiamo quindi ripercorrere un cammino in Eurocup che finora è stato certamente buono per la Dolomiti Energia Trentino, soprattutto pensando alle delusioni europee delle stagioni precedenti. Il debutto di Trento a dire il vero era stato pessimo, con tre sconfitte consecutive di cui due casalinghe che facevano pensare a un’altra stagione triste in Eurocup per l’Aquila, che però poi ha saputo vincere in trasferta sul campo del Lietkabelis, concedere il bis battendo in casa il Turk Telekom Ankara e infine infilare il tris vincendo anche a Wroclaw settimana scorsa, passando così a una classifica perfettamente equilibrata (3-3) e che di conseguenza potrebbe concedere ambizioni, anche se da quest’anno è più difficile sognare in grande.

Ricordiamo ancora la nuova formula della Eurocup: restano i due gironi da dieci squadre ciascuno, per diciotto partite di stagione regolare. Tuttavia da questa Eurocup 2023-2024 verranno eliminate subito ben quattro squadre per ogni girone, quindi è necessario arrivare almeno sesti; inoltre, le prime due in classifica di ogni girone si qualificheranno direttamente per i quarti di finale, mentre le formazioni dal terzo al sesto posto giocheranno in precedenza un turno di spareggio playoff. Il cammino quindi è complicato, oggi l’Aquila gioca contro una rivale in grande forma ma se arrivasse il poker di successi consecutivi si potrebbe certamente iniziare a sognare in grande: ecco perché sarà molto significativa la diretta di Trento Cluj-Napoca…













© RIPRODUZIONE RISERVATA