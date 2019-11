Diretta Trento Cremona/ Streaming video e tv: Vanoli in ripresa (basket Serie A1)

Trento Cremona si gioca in diretta alla BLM Grouop Arena, alle ore 12:00 di domenica 17 novembre: il lunch match nella nona giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020 mette a confronto due squadre che negli ultimi anni sono riuscite ad elevare il loro livello presentandosi ormai come costanti protagoniste. La Vanoli ha dovuto fare i conti con un avvio a rilento in questa stagione, ma arrivano dalla bella vittoria contro la Fortitudo Bologna con la quale potrebbero avere iniziato a carburare; la Dolomiti Energia invece sta portando avanti il doppio impegno con la Eurocup e tutto sommato sta facendo molto bene, reduce da un successo in volata e all’overtime sul parquet di Pesaro che le ha permesso di rimanere incollata al treno delle prime quattro. Sarà allora molto interessante vedere quello che succederà nella diretta di Trento Cremona; aspettandone la palla a due, vediamo quelli che sono i temi principali di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Cremona non è una di quelle disponibili per questo turno di campionato: l’appuntamento per tutti gli appassionati è dunque quello con la piattaforma Eurosport Player che, come sappiamo, fornisce ai suoi abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A1 (e non solo) tramite il servizio di diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili, come la classifica del campionato ma anche il tabellino play-by-play e le statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA TRENTO CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Aspettiamo con trepidazione Trento Cremona: la Vanoli quest’anno si è di fatto trovata nella stessa situazione che l’Aquila aveva vissuto nella stagione precedente. Vale a dire, un rendimento sopra le righe con le aspettative di tifosi e addetti ai lavori inevitabilmente cresciute; Cremona è la squadra che ha vinto la Coppa Italia e che si è presa il secondo posto in regular season a scapito di Venezia, raggiungendo poi la semifinale e provando anche a raggiungere la finale. Meo Sacchetti sa bene che quest’anno bisogna quantomeno provare a mantenere il livello, ma l’avvio come detto non è stato sensazionale; adesso se non altro i lombardi appaiono in ripresa, come anche Trento che sta disputando un campionato di alta classifica. Tuttavia martedì è arrivato un brusco ko interno in Eurocup, dove Nicola Brienza punta se non altro a superare il primo turno: adesso bisogna vedere in che modo la Dolomiti Energia saprà reagire in campionato, in una partita che essendo giocata in casa dovrà essere condotta in un certo modo anche dal punto di vista di energia e personalità.



