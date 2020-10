Diretta Trento Cremona/ Streaming video tv: Aquila favorita? (basket)

DIRETTA TRENTO CREMONA: SFIDA INSIDIOSA PER I TRENTINI

Trento Cremona, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Alessandro Nicolini e Mauro Belfiore, è il posticipo serale in programma presso la BLM Group Arena di Trento alle ore 20.45 di oggi, domenica 25 ottobre 2020, per completare la quinta giornata della Serie A di basket. Ci avviciniamo alla diretta di Trento Cremona con una situazione decisamente particolare per quanto riguarda la Dolomiti Energia Trentino padrona di casa, perché l’Aquila finora è stata praticamente perfetta in Eurocup ma sta stentando in campionato, dove ha raccolto una sola vittoria nelle prime quattro giornate e così in classifica si ritrova alle spalle di una Vanoli Basket Cremona che in estate ha corso seriamente il rischio di sparire dal panorama del basket profesisonistico italiano ma sta onorando la propria presenza nella massima serie con due vittorie e altrettante sconfitte, che dicomo come Cremona sia comunque una avversaria scomoda per chiunque. Farà soffrire anche una Trento a caccia del decollo anche in Serie A?

DIRETTA TRENTO CREMONA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Cremona sarà garantita perché questa partita sarà il posticipo trasmesso in chiaro su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e anche in diretta streaming video su Rai Play, che va ad aggiungersi al servizio garantito per tutte le partite del campionato di basket tramite Eurosport Player, ormai punto di riferimento per tifosi ed appassionati. Per chi non fosse abbonato dunque ecco la buona notizia della copertura Rai, inoltre ulteriori riferimenti saranno naturalmente il sito della Lega Basket con il tabellino live score e anche siti e social ufficiali delle due società.

DIRETTA TRENTO CREMONA: IL CONTESTO

Abbiamo presentato la diretta di Trento Cremona evidenziando il dato decisamente particolare sull’inizio di stagione da parte della Dolomiti Energia: Trento è fenomenale in Eurocup con quattro vittorie su quattro, l’ultima conquistata martedì sera contro l’Olimpia Lubiana, mentre l’Aquila in Serie A si è sbloccata solo una settimana fa vincendo a Pesaro e lasciando lo scomodissimo posto di fanalino di coda solitario con zero punti, ma restando naturalmente nei bassifondi della classifica. Servirebbe un filotto di successi anche in campionato per raddrizzare davvero la situazione, ma Cremona naturalmente non sarà d’accordo. Anche la Vanoli settimana scorsa ha vinto, un bel successo in un derby lombardo con Varese che ha messo la squadra cremonese fra coloro che sono 2-2 in classifica. Per chi in estate ha seriamente rischiato di sparire, è un cammino più che onorevole, a Trento c’è l’occasione di candidarsi addirittura a rivelazione.

