DIRETTA TRENTO CREMONA/ Video streaming tv: parla il d.s. (Serie A basket oggi 30 settembre 2023)

DIRETTA TRENTO CREMONA: PARLA IL DS

Siamo all’inizio di una nuova stagione, dunque in avvicinamento alla diretta di Trento Cremona può risultare molto interessante leggere le dichiarazioni con cui Rudy Gaddo, direttore sportivo della Dolomiti Energia Trentino, ha presentato per il T Quotidiano le attese verso la nuova stagione: “Sto vedendo, sin dal primo allenamento, un gruppo di ragazzi che lavora con grande serietà e concentrazione al fine di trovare quella chimica che poi sul parquet fa la vera differenza. Posso dire di percepire uno spogliatoio coeso, si respira aria di estrema positività e disponibilità”.

A Trento quindi si respira fiducia, Gaddo poi ha speso qualche parola anche a proposito della nuova identità della squadra: “Rispetto allo scorso anno giocheremo più possessi, questo significherà poter vedere punteggi più alti. Attenzione, non sto dicendo che saremo leggeri quando si tratterà di difendere ma che accetteremo qualche situazione in più a viso aperto”. Il nuovo coach è Paolo Galbiati, che secondo il ds “è esattamente ciò che dice di essere. Si tratta di un professionista coerente, onesto, molto appassionato e con grandi conoscenze del gioco. A questo aggiungiamo anche che interpreta il basket in modo coraggioso”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRENTO CREMONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Cremona sarà disponibile per gli abbonati su Eurosport 2, dal momento che questa è tra le partite trasmesse in televisione per questa giornata della Serie A di basket. Tutti i match del campionato sono tuttavia forniti dalla piattaforma DAZN, sarà quindi possibile la visione in diretta streaming video di Trento Cremona, inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

LA PRESENTAZIONE

Trento Cremona, in diretta naturalmente dal palazzetto del capoluogo trentino, che da questa stagione si chiama Il T quotidiano Arena per esigenze di sponsorizzazione, si gioca con palla a due fissata per le ore 20.30 di questa sera, sabato 30 settembre 2023, dal momento che sarà l’anticipo che avrà l’onore di aprire la prima giornata e con essa l’intero campionato della Serie A di basket 2023-2024, che dunque prende il via con la sfida tra i padroni di casa della Dolomiti Energia Trentino e gli ospiti lombardi della Vanoli Basket Cremona. Evidentemente non abbiamo punti di riferimento in classifica, che cosa ci dirà la diretta di Trento Cremona?

Si riparte dalla scorsa stagione, nella quale Trento chiuse al sesto posto nella classifica della stagione regolare per poi uscire ai quarti di finale dei playoff contro Tortona, mentre Cremona ha ottenuto l’immediata promozione dalla Serie A2 dopo la retrocessione del 2022 e quindi un solo anno vissuto nella categoria cadetta. Ritorna quindi una partita che in epoca recente ha avuto buonissima tradizione, dal momento che da diverse stagioni Trento e Cremona sono presenze praticamente fisse in Serie A, motivo in più per attendere con curiosità il verdetto della diretta di Trento Cremona…

DIRETTA TRENTO CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare ancora meglio la diretta di Trento Cremona, osserviamo che l’Aquila nella scorsa stagione aveva avuto un bilancio esattamente in parità con 15 vittorie e altrettante sconfitte, ma ciò era bastato per il sesto posto e quindi una griglia playoff discreta, evitando Olimpia Milano e Virtus Bologna. Tuttavia l’eliminazione arrivò comunque al primo turno contro Tortona, per chiudere una stagione non negativa ma nemmeno esaltante, considerando pure la qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia ma con eliminazione pure in questo caso ai quarti, mentre fu francamente pessimo il percorso in Eurocup.

Per Cremona invece si trattava della stagione del ritorno in Serie A2 dopo ben 13 anni consecutivi nella massima categoria, con il picco più alto raggiunto nel 2019, che fu la stagione del secondo posto in stagione regolare più trionfo in Coppa Italia e semifinali playoff. Il cammino dei lombardi nei playoff promozione della scorsa primavera vide il successo contro Agrigento ai quarti, poi nella super sfida contro la Fortitudo Bologna in semifinale e infine contro Forlì nella finale che ha sancito l’immediato ritorno in Serie A per la Vanoli Cremona. Oggi invece chi saprà iniziare alla grande il nuovo campionato grazie alla diretta di Trento Cremona?











