Diretta Trento Fenerbahce/ Streaming video tv: sfida bollente alla BLM Arena

DIRETTA TRENTO FENERBAHCE: SFIDA SUBITO DECISIVA!

Trento Fenerbahce, diretta dagli arbitri Twardowski e Nastase, è la partita di volley maschile in programma oggi, 16 dicembre 2021 alla BLM Group Arena di Trento: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Siamo di nuovo in campo per la fase a gironi della Champions league di volley maschile e per la seconda giornata del gruppo E ecco che ci si para davanti la diretta tra Trento e Fenerbahce, match che pur potrebbe rivelarsi già cruciale per il destino della ITAS nella massima competizione per club del continente.

Benchè pure questo sia solo il secondo impegno dei ragazzi di Lorenzetti (freschi della medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali per club a Betim), l’incontro con i turchi, capilista, mette in palio punti decisivi in un gruppo complicato come quello E, con Perugia e Cannes: sarà necessario per i gialloblu vincere e farlo con un risultato netto. L’incontro pure non si annuncia affatto semplice.

DIRETTA TRENTO FENERBAHCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come è ben noto, la diretta tv di Trento Fenerbahce non sarà disponibile sui canali della nostra televisione. C’è però una buona notizia per tutti gli appassionati di volley, perché i diritti sulle partite di Champions League sono stati acquisiti da Discovery +, broadcaster che negli ultimi mesi si sta occupando parecchio del mondo dello sport. La visione di questo match sarà dunque in diretta streaming video: si potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e bisognerà chiaramente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma.

DIRETTA TRENTO FENERBAHCE: IL CONTESTO

In trepidante attesa di dare la parola al campo per la diretta tra Trento e Fenerbahce, pure vale la pena ora dare un miglior contesto all’incontro della Champions league che ci attende questa sera. Come abbiamo accennato prima dopo tutto già oggi verranno messi in palio punti pesanti: in campo infatti avremo i turchi, che battendo nel primo turno il Cannes con un rotondo 3-0 pure sono volati subito in vetta alla classifica del girone E. I ragazzi di Castellani, con merito dunque si presentano dopo la prima sfida da leader assoluti (a parimerito della Sir) e pure si candidano in pieno alla promozione diretta alla prossima fase.

Non è invece iniziato al meglio il cammino di Trento in coppa: la squadra dell’Itas ha subito subito un netto KO per 3-0 dai connazionali di Perugia e ora si trovano subito ad inseguire le altre big per un posto nel tabellone finale. Cui non sarà facile accedere: ricordiamo infatti che sono la prima di ogni gruppo e tre delle migliori seconde squadre (sui 5 gironi) si qualificheranno al prossimo turno e in un raggruppamento con Trento, Perugia e Fernbehace (Cannes non gode di grandi pronostici) sarà lotta aperta per gli ultimi pass. Dato tale contesto e conoscendo il valore e le individualità delle due squadre, ecco perchè ci attendiamo oggi un gran match: vedremo che dirà il campo!



