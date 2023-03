DIRETTA/ Trento Feralpisalò video streaming tv: dominio bresciano nei precedenti

DIRETTA TRENTO FERALPISALÒ: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Trento FeralpiSalò si possono contare sulle dita di un mano. Tutti e tre sono stati vinti dai verdiazzurri tra il 2021 e il 2022. Il primo successo è stato in casa di Trento, l’unico precedente tra le mura amiche dei gialloneri, terminato col risultato di 2-1: vantaggio di Guerra per la Feralpi, pareggio di Belcastro e infine Luppi all’84’. Gli altri precedenti hanno avuto non solo lo stesso esito, ma anche lo stesso punteggio.

Doppio 1-0, il primo deciso da Guerra mentre il secondo ha avuto Zennaro come match-winner. La previsione vede anche stavolta la FeralpiSalò favorita con venti punti esatti di differenza sul Trento, quattordicesima in classifica e che probabilmente aumenterà la sua striscia negativa. Anche se nel calcio non si sa mai… (aggiornamento di Christian Attanasio)

TRENTO FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Feralpisalò non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Trento Feralpisalò sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OSPITI FAVORITI!

Trento Feralpisalò, in diretta alle ore 14.30 di sabato 25 marzo 2023 allo stadio Briamasco di Trento, è una gara valida per la 34° giornata del girone A di Serie C. In campo due squadre con obiettivi molto diversi, ma vogliose di fare bene.

Il Trento è quattordicesimo in classifica con 41 punti, frutto di undici vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte. I gialloblu sono a metà strada tra zona playout e zona playoff, reduci da due ko di fila: 0-1 contro la Pergolettese e 1-0 contro la Virtus Verona. La Feralpisalò, invece, è prima in classifica a quota 61 punti, a +4 sulla Pro Sesto. Striscia positiva per gli ospiti, reduci dal successo per 3-1 contro il Mantova.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO FERALPISALÒ

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Trento Feralpisalò, al via tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa, Tedino opta per il 4-3-1-2: Desplanches, Galazzini, Ferri, Trainotti, Fabbri, Sangalli, Suciu, Di Cosmo, Attys, Petrovic, Carletti. Passiamo adesso alla capolista, in campo con lo stesso modulo di gioco: Pizzignacco, Bergonzi, Di Gennaro, Pilati, Salines, Balestrero, Zennaro, Palazzi, Voltan, Siligardi, Guerra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Trento Feralpisalò è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Trento è a 3,55, il pareggio è dato a 2,95, mentre il successo della Feralpisalò è a 2,10. Si profila una gara molto chiusa: Under 2,5 a 1,45 e Over 2,5 a 2,55. Meno squilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,15 e 1,65.

