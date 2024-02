DIRETTA/ Trento Fiorenzuola video streaming tv: solo tre precedenti, vantaggio giallonero (5 febbraio 2024)

DIRETTA TRENTO FIORENZUOLA: I TESTA A TESTA

Le tre partite precedenti alla diretta di Trento Fiorenzuola hanno delineato una storia di confronti che riflette una certa supremazia da parte del Trento. Su un totale di tre incontri, il Trento ha ottenuto due vittorie, mentre Fiorenzuola è riuscita ad aggiudicarsi una singola vittoria, senza che si sia registrato alcun pareggio. Nell’ultimo incontro, i padroni di casa, il Trento, hanno consolidato la propria posizione vincente conquistando una vittoria per 2-1.

DIRETTA/ Legnago Salus Trento (risultato finale 0-0): reti bianche inevitabili (Serie C, 28 gennaio)

Le reti decisive sono state segnate da Ceravolo e Gonzi, dimostrando l’efficacia del Trento in fase offensiva. La vittoria riflette non solo la capacità di segnare, ma anche la solidità difensiva necessaria per proteggere il vantaggio ottenuto. Non ci resta che metterci seduti comodi e gustare insieme a voi la diretta che si prospetta alquanto interessante, vedremo se la storia farà ancora il suo corso oppure se si rivelerà ciclica. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Fiorenzuola Lumezzane (risultato finale 1-1): un buon pareggio! (Serie C, 27 gennaio 2024)

TRENTO FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Trento Fiorenzuola sarà visibile solamente per gli abbonati alla tv satellitare di Sky, ricordiamo inoltre che non basta il semplice abbonamento ma anche l’acquisto del pacchetto Calcio. Con le stesse modalità si potrà seguire la diretta anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

TRENTO FIORENZUOLA: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Speriamo che questa sera non abbiate preso impegni perché il momento di concentrarsi sulla diretta di Trento Fiorenzuola, l’incontro sarà valido per il 24º turno di Serie C ed è in programma oggi 5 febbraio alle ore 20:30. Entrambe le squadre cercano di ritrovare il miglior ritmo possibile dopo gli incontri recenti. I padroni di casa, reduci da due pareggi contro Legnago Salus e Novara, vogliono conquistare i tre punti per migliorare la propria posizione in classifica, poiché arrivati a questo momento lottano per non dover giocare i playin a fine stagione.

Video/ Trento Novara (1-1) gol e highlights: Rada risponde a Bonaccorsi! (Serie C, 21 gennaio 2024)

La Fiorenzuola arriva all’incontro dopo un pareggio contro la Lumezzane e una vittoria contro il Novara. La squadra toscana ha dimostrato di poter competere un po’ contro chiunque quando si mette in testa di voler giocare a pallone per novanta minuti, infatti è un peccato vederli cosi in basso in classifica.

TRENTO FIORENZUOLA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Trento Fiorenzuola alle loro probabili formazioni, vediamo cosa avranno riservato i due tecnici: i padroni di casa sembrano orientati verso un 4-3-3, affidandosi alla velocità in contropiede di Attys e Italen per minacciare la difesa avversaria.

Per la Fiorenzuola invece sembra voler consolidare il 4-3-3, con Ceravolo destinato a essere l’unica punta. Con questa formazione, gli ospiti mirano a mantenere il controllo del centrocampo e a sfruttare le qualità offensive di Ceravolo per minacciare la porta avversaria. La solidità difensiva e la capacità di sfruttare le opportunità in attacco saranno fondamentali per il Fiorenzuola nell’ambiziosa ricerca dei tre punti in trasferta.

TRENTO FIORENZUOLA, LE QUOTE

Passiamo alle quote della diretta di Trento Fiorenzuola prese dal sito di Bet365: il segno 1 viene messo a 2,3 mentre la vittoria della Fiorenzuola a 2,4. Il pareggio invece a 2 fisso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA