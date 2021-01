Diretta Trento Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: partita delicata (basket A1)

DIRETTA TRENTO FORTITUDO BOLOGNA: A CACCIA DI RISCATTO

Trento Fortitudo Bologna, che verrà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Beniamino Manuel Attard e Sergio Noce, si gioca alle ore 17:30 di domenica 31 gennaio presso la BLM Group Arena: la partita è valida per la 18^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Un match tra due squadre che, possiamo dire così, vanno a caccia di riscatto: bisogna anche ricordare che la F non gioca in campionato dal 10 gennaio perché, dopo aver perso in casa da Trieste, ha avuto il turno di riposo dovuto all’esclusione di Roma e poi si è vista posticipare il match contro Varese, causa Coronavirus in casa lombarda.

La Dolomiti Energia invece ha perso a Reggio Emilia nel suo ultimo impegno, e dunque sta leggermente calando la sua produzione; ha già mancato l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia e dunque sa che la strada per arrivare ai playoff sarà molto più complicata rispetto agli anni scorsi. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Trento Fortitudo Bologna; aspettando che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche rapida analisi su come le due squadre ci arrivano.

DIRETTA TRENTO FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Fortitudo Bologna non sarà una di quelle che per questo turno di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; come sempre però, l’appuntamento classico per gli appassionati di basket rimane quello del portale Eurosport Player, che come sappiamo fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video, dunque con il supporto di PC, tablet o smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili del caso: dal tabellino play-by-play alle statistiche di squadre e giocatori, passando per la classifica del torneo e i contenuti multimediali e non.

DIRETTA TRENTO FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

In Trento Fortitudo Bologna si affrontano due squadre che sono anche reduci dagli impegni internazionali. Contesti diversi, perché la Lavoropiù era già ampiamente eliminata dal suo girone di Champions League avendo sempre perso, mentre l’Aquila trentina sta affrontando la Top 16 di Eurocup ed è in corsa per un posto nei quarti. Tuttavia Nicola Brienza e i suoi hanno solo sfiorato il colpo grosso sul parquet del Boulogne Metropolitans: hanno subito la tripla del pareggio sulla sirena e poi sono stati battuti in overtime, scendendo a 1-2 nel loro record. Adesso mancano tre gare per chiudere il gruppo: il primo posto sembra andato, ne rimane un altro a disposizione e sicuramente Trento ha tutte le carte in regola per fare strada nella coppa europea. Prima però bisognerà provare a sistemare le cose in campionato, perché la salvezza non è ancora stata archiviata e sarà questo innanzitutto lo scenario per la Dolomiti Energia. Lo stesso vale per la Fortitudo, che comunque rispetto al disastroso avvio di stagione si è ampiamente ripresa…



