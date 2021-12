Diretta Trento Funvic/ Streaming video tv: finale 3° posto Mondiale per Club

Trento Funvic, in diretta dal Ginásio Divino Braga di Betim (Brasile), si gioca alle ore 21.00 italiane di questa sera, sabato 11 dicembre 2021, come finale terzo posto del Mondiale per Club di volley maschile. Per partite di questo genere, il discorso è sempre lo stesso: la diretta di Trento Funvic metterà di fronte le due squadre deluse nelle due semifinali disputate appena ieri e di conseguenza un aspetto importante sarà verificare chi avrà più voglia di conquistare almeno la consolazione della medaglia di bronzo.

DIRETTA/ Vibo Valentia Padova (risultato 0-0) streaming video Rai: primo set, via!

Trento arriva dalla sconfitta al tie-break nel derby italiano contro Civitanova, mentre i brasiliani del Funvic hanno perso a loro volta un derby nazionale contro il Sada Cruzeiro: questo Mondiale per Club è diventato una sfida Italia-Brasile, infatti oggi entrambe le finali metteranno di fronte una formazione italiana e una brasiliana. Si comincia naturalmente dalla finalina: che cosa succederà in Trento Funvic?

DIRETTA/ Civitanova Trento (risultato finale 3-2): la Lube vince al tie-break!

TRENTO FUNVIC IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la diretta tv di Trento Funvic, come in tutto il Mondiale per club di volley maschile, sarà un’esclusiva Sky: oggi l’appuntamento con la finale terzo posto sarà alle ore 21.00 sul canale Sky Sport Action, al numero 206 del telecomando della tv satellitare. Di conseguenza, la diretta streaming video dell’incontro sarà garantita per tutti gli abbonati tramite il noto servizio Sky Go.

DIRETTA TRENTO FUNVIC: IL CONTESTO

La diretta di Trento Funvic metterà dunque in palio il terzo posto, una piccola consolazione per la Itas che in bacheca ha addirittura cinque Mondiali per Club. Può sembrare incredibile, ma nella sua storia Trento ha vinto quattro scudetti, tre Champions League e cinque Mondiali per Club, dunque ha un feeling straordinario con il torneo iridato. In questa stagione inoltre gli uomini di Angelo Lorenzetti hanno già vinto la Supercoppa Italiana, ma al quinto set della semifinale è sfumato il sogno di aggiungere un secondo trofeo.

Diretta Funvic Sada Cruzeiro/ Streaming video tv: derby brasiliano per la finale

Di fronte ci sarà il Funvic, che è la sigla con cui è certamente più nota la Fundação Universitária Vida Cristã, invitata al Mondiale per Club in quanto vincitrice del Campionato brasiliano nel 2020-2021 (come già nel 2018-2019). Squadra di conseguenza di livello eccellente, ma alla quale ancora manca il sigillo di un trofeo internazionale, che non arriverà nemmeno in questo Mondiale per Club: i verdeoro riusciranno almeno a salire sul podio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA