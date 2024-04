DIRETTA/ Trento Giana Erminio video streaming tv: cos’era successo all’andata? (Serie C, 6 aprile 2024)

DIRETTA TRENTO GIANA ERMINIO: TESTA A TESTA

Ci siamo, la diretta Trento Giana Erminio sta per cominciare. Prima di dare il via alle danze, analizziamo i cinque testa a testa della storia tra queste due squadre. L’ultimo precedente è naturalmente quello dell’andata, 16esima giornata, quando la Giana vinse 2-1 grazie alla doppietta di Fumagalli utile a ribaltare il vantaggio iniziale di Obaretin.

Questo è fin qui l’unico successo della Giaan Erminio contr il Trento da che i gialloneri avevano vinto all’andata nel 2021/2022 e pareggiato al ritorno. Al termine di quella stagione, le due squadre si sono sfidate nei playout: all’andata vittoria per 3-2 del Trento sul campo della Giana mentre al ritorno altro successo giallonero per 1-0 che fissa il punteggio complessivo sul 4-2. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TRENTO GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Trento Giana Erminio sarà visibile in due modi diversi: quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, tramite le sopracitate modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

SAPORE DI PLAYOFF

Sfida dal sapore di postseason quella della diretta di Trento Giana Erminio, valevole per la 35esima giornata di Serie C con il fischio di inizio fissato per oggi 6 aprile 2024 alle ore 16,15. La squadra di casa arriva a questo match dopo un rocambolesco pareggio per 2-2 contro l’Albinoleffe, che l’ha fatta scivolare al decimo posto in classifica.

Nonostante il risultato deludente, il Trento cercherà di riscattarsi oggi davanti ai propri tifosi per scalare la classifica e avvicinarsi alla zona playoff. Passando invece alla squadra lombarda, la Giana Erminio arriva da una convincente vittoria per 2-0 contro la Fiorenzuola, posizionandosi al settimo posto in classifica. Si tratta quindi di una vera e propria sfida playoffs, dove entrambe le squadre sono determinate a ottenere i tre punti per consolidare la propria posizione in zona playoff.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO GIANA ERMINIO

Come di consueto vediamo le probabili formazioni della diretta di Trento Giana Erminio: per la squadra di casa, ci si aspetta che Anastasia sia confermato sulla trequarti. Capace di fornire assist preziosi al tandem di attacco, sarà fondamentale per l’organizzazione del gioco e la creazione di occasioni da gol.

Dall’altra parte, per gli ospiti, occhio al duo di Fall, omonimi, che nella scorsa partita hanno entrambi segnato. Con la loro capacità realizzativa, rappresentano una minaccia costante per la difesa avversaria e saranno fondamentali per le ambizioni offensive della Giana Erminio.

LE QUOTE DI TRENTO GIANA ERMINIO

In ultima analisi vediamo insieme le quote della diretta di Trento Giana Erminio sul bookmaker della Snai: il segno 1 è fissato a 2,1 mentre il suo opposto a 2,3. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece a 2,6.











