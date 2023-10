DIRETTA/ Trento Gran Canaria video streaming tv: il “gran rifiuto” degli spagnoli (Eurocup 18 ottobre 2023)

DIRETTA TRENTO GRAN CANARIA: IL “GRAN RIFIUTO”

A margine della diretta di Trento Gran Canaria torniamo sull’accenno fatto in sede di presentazione: avendo vinto la Eurocup nella passata stagione, la squadra spagnola avrebbe dovuto giocare la Eurolega cui si è qualificata di diritto. Tuttavia, già a metà giugno il presidente del club, Sitapha Savané, aveva annunciato che Gran Canaria non avrebbe giocato la massima competizione europea di basket: per farlo ha snocciolato dati e cifre spiegando come la partecipazione all’Eurolega sarebbe stata un bagno di sangue per le casse della società. Non solo: Savané ha anche preso a esempio quanto accaduto cinque anni fa, quando Gran Canaria non era mai stata competitiva in Europa e nella Liga ACB era rimasta fuori dai playoff rischiando anche di retrocedere.

Insomma: grande onestà nel presentare un quadro chiaro e realistico ai tifosi, preferendo puntare sulla solidità e un progetto da ampliare e migliorare piuttosto che rischiare il fallimento o comunque una crisi dalla quale sarebbe poi difficile risalire, come appunto già successo. Dunque in Eurolega è rimasto il Valencia che Gran Canaria avrebbe dovuto sostituire; la rinuncia della vincitrice dell’ultima Eurocup ha ovviamente spalancato le porte anche alla Virtus Bologna, ma questo rifiuto di Gran Canaria sicuramente fa scricchiolare in qualche modo il progetto Eurolega, poco sostenibile per alcune realtà. Adesso, gli spagnoli sognano il bis in Eurocup e poi si vedrà eventualmente… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO GRAN CANARIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

TRENTO GRAN CANARIA: CONTRO I CAMPIONI!

Trento Gran Canaria sarà in diretta dalla Il T Quotidiano Arena, alle ore 20:00 di mercoledì 18 ottobre: la partita è valida per la terza giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2023-2024. È una sfida di cartello per la Dolomiti Energia, che incrocia le armi con i campioni in carica: lo fa avendo già perso le prime due uscite, prima contro Ulm e poi in casa contro Bourg en Bresse, iniziando dunque la sua stagione di Eurocup esattamente come aveva terminato le ultime due, faticando enormemente a tenere il livello e trovandosi già in una situazione tutt’altro che positiva.

Per contro Gran Canaria ha dominato, andando a vincere contro Aris e Ulm con uno scarto medio di 17,5 punti; l’anno scorso la vittoria in Eurocup è stata meritatissima e quest’anno gli spagnoli vogliono provare a fare il bis, per poi magari avvicinare la possibilità di arrivare a un livello da big europea. Vedremo intanto cosa succederà nella diretta di Trento Gran Canaria; aspettando che la partita della Il T Quotidiano Arena prenda il via possiamo fare qualche rapido approfondimento sui temi principali portati in dote dalla serata.

DIRETTA TRENTO GRAN CANARIA: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta di Trento Gran Canaria possiamo dire che, almeno sulla carta, la Dolomiti Energia non dovrebbe avere vita facile: gioca in casa e potrebbe avere la spinta della sua tifoseria, ma come detto ha già fatto vedere che in Eurocup il suo livello è decisamente inferiore rispetto a quello del campionato. Sono due volti di una stessa squadra che però ha un rendimento quasi opposto; è chiaro ormai che, arrivati al terzo anno e per quanto questa stagione sia appena iniziata, Trento non ha il passo giusto per fare strada in Eurocup e rischia una terza eliminazione consecutiva al girone.

Per quanto riguarda Gran Canaria, la squadra spagnola da qualche anno è una potenza del basket internazionale, anche se non ha ancora raggiunto lo status che, rimanendo in casa, possono avere Real Madrid e Barcellona ma anche il Baskonia. Si tratta però di una società che sta facendo grandi passi avanti, e che in questa stagione ha anche deciso di rinunciare all’Eurolega: una scelta che ovviamente mette in primo piano la possibilità di fare il bis in Eurocup, il che se vogliamo apre anche qualche riflessione in merito all’organizzazione delle due competizioni europee di basket.











