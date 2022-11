Diretta Trento Gran Canaria/ Streaming video tv: complicato testa-coda! (Eurocup)

DIRETTA TRENTO GRAN CANARIA: PER SBLOCCARSI!

Trento Gran Canaria, partita in diretta dalla BLM Group Arena, si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 30 novembre: per la sesta giornata di basket Eurocup 2022-2023 la Dolomiti Energia va a caccia della prima vittoria in questa competizione ma rischia di dover vivere un’altra serata difficile (settimana scorsa è arrivata la sconfitta ad Ankara) perché gli avversari che si presentano sul parquet trentino occupano il secondo posto nella classifica del gruppo B, ma sono virtualmente in testa (insieme a Promitheas e Turk Telekom) con 4 vittorie e una sconfitta, avendo già mostrato le loro qualità in ambito internazionale.

Per Trento, che in campionato ha ottenuto una bella vittoria a Venezia, si tratta di sbloccarsi: il passo in Eurocup è pessimo e, lo abbiamo già detto in più di un’occasione, c’è il forte rischio di ripetere il percorso dell’ultimo anno. Tuttavia, avendo ancora parecchio margine per sistemare le cose e qualificarsi agli ottavi, Lele Molin e i suoi ragazzi hanno se non altro il compito di provarci fino a che le speranze non li abbandoneranno. Aspettando che la diretta di Trento Gran Canaria prenda il via, facciamo ora un rapido excursus circa i temi principali che potrebbero emergere da questa int5eressante partita di Eurocup, tosta ma certo non impossibile.

DIRETTA TRENTO GRAN CANARIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Gran Canaria sarà disponibile sui canali della televisione satellitare, che anche in questa stagione fornisce le partite delle squadre italiane impegnate in Eurocup. La visione è riservata agli abbonati, che avranno anche la possibilità di assistere a Trento Gran Canaria tramite il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Per tutte le informazioni utili sulla sfida sarà consultabile il sito euroleaguebasketball.net/eurocup, vi troverete il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TRENTO GRAN CANARIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Gran Canaria potrebbe rappresentare l’occasione per timbrare la prima vittoria in Eurocup: sarebbe anche psicologicamente importante perché si tratterebbe di battere un’avversaria che sta giocando questa competizione con l’obiettivo di vincerla, così da poter tornare a quella Eurolega che aveva giocato qualche anno fa. Gran Canaria come detto la conosciamo bene: nelle ultime stagioni è sempre arrivata almeno ai quarti di Eurocup e nel 2021 ha raggiunto la semifinale, di conseguenza stiamo parlando di una società solida e che fa parte delle candidate al titolo internazionale.

Trento in campionato sta viaggiando molto bene: la vittoria al fotofinish centrata al Taliercio ha confermato come i ragazzi di Molin abbiano tutte le carte in regola per tornare ai playoff, ma evidentemente quando si va a giocare in Europa manca sempre qualcosa per essere realmente competitivi. Adesso noi ci mettiamo comodi perché tra poco la diretta di Trento Gran Canaria prenderà il via, e dovremo scoprire quello che succederà alla BLM Group Arena…











