Diretta Trento Gran Canaria/ Streaming video tv: per il 1° posto nel girone (Eurocup)

DIRETTA TRENTO GRAN CANARIA: MISSIONE PRIMO POSTO

Trento Gran Canaria, partita diretta dagli arbitri Sergio Silva, Vasiliki Tsaroucha e Luka Kardum, si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 16 dicembre presso la BLM Group Arena: va in scena l’ultima giornata nel gruppo D di basket Eurocup 2020-2021, e per la Dolomiti Energia questa partita rappresenta la possibilità di ottenere il primo posto nel girone. La partita vale solo per questo, ed è una possibile sfida diretta: c’è il dubbio che è legato all’Olimpia Lubiana, che inserendosi nella corsa renderebbe il compito trentino sostanzialmente impossibile; vedremo, di sicuro il girone che la truppa di Nicola Brienza ha disputato è stato eccellente e la qualificazione alla Top 16 è arrivata presto, adesso si tratta solo di provare a prendersi un altro traguardo e, dal punto di vista della fiducia, la squadra sta bene visto che in campionato ha appena battuto Cantù in volata, prendendo quota anche per un posto nei playoff. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Trento Gran Canaria; aspettandone la palla a due, possiamo sicuramente fare qualche analisi legata ai temi principali di questa partita.

DIRETTA TRENTO GRAN CANARIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non è prevista una diretta tv di Trento Gran Canaria; sappiamo però che l’appuntamento per tutti gli appassionati di basket è con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati la visione di tutte le partite di Eurocup in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, potrete invece consultare il sito ufficiale del torneo che troverete all’indirizzo www.eurocupbasketball.com.

DIRETTA TRENTO GRAN CANARIA: RISULTATI E CONTESTO

Trento Gran Canaria si gioca su premesse ben definite: nel gruppo D di Eurocup abbiamo già le quattro qualificate alla Top 16 che, oltre a queste due avversarie alla BLM Group Arena, sono Lubiana e Nanterre. Forse una sorpresa che i francesi abbiano avuto la meglio sul Promitheas, ma tutto sommato anche loro potevano giocarsi le loro carte; l’Aquila, che ha aperto il girone vincendo le prime quattro partite, ne ha poi portate a casa solo due delle seguenti cinque ma ormai aveva centrato l’obiettivo, e più che giustamente ha preferito concentrarsi sul campionato pagando anche dazio agli infortuni. Adesso però Brienza sa che il primo posto nel girone potrebbe essere importante: significherebbe sostanzialmente evitare Virtus Bologna, Badalona e Unicaja Malaga nel girone di Top 16, un lusso che potrebbe anche consentire alla Dolomiti Energia di fare il passo in più e prendersi i playoff. Cosa di cui questa squadra è sicuramente capace per quello che ha fatto vedere, e allora concentriamoci sul parquet della BLM Group Arena per scoprire cosa succederà nella partita che chiude la prima fase di Eurocup per queste due squadre.

