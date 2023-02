DIRETTA TRENTO HAPOEL TEL AVIV/ Video streaming tv: parla il coach Lele Molin

DIRETTA TRENTO HAPOEL TEL AVIV: PARLA MOLIN

Mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Trento Hapoel Tel Aviv, dobbiamo fare un passo indietro a settimana scorsa, anche se questo significa ricordare l’ennesima sconfitta in EuroCup per la Dolomiti Energia Trento, che aveva ceduto nel match disputato in Francia, sul campo del Paris Basketball. Le parole di coach Lele Molin in sala stampa a fine match erano state le seguenti: “Dopo un buon primo tempo in cui però abbiamo commesso troppe palle perse abbiamo perso inerzia all’inizio del terzo quarto, quando abbiamo concesso troppi extra possessi a Parigi che con recuperi e buone percentuali ha allungato nel punteggio”.

Quella è stata la svolta dell’incontro secondo coach Lele Molin, che poi aveva completato il suo commento con queste parole: “Ci abbiamo provato e siamo stati in partita, ma non è bastato: ci è mancata un po’ di lucidità e capacità di leggere i momenti della partita, oltre a un po’ di aggressività per prenderci qualche viaggio in lunetta nel momento in cui il nostro attacco non trovava buone soluzioni”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRENTO HAPOEL TEL AVIV STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Hapoel Tel Aviv sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, che è la “casa” della Eurocup, inoltre questo significa che sarà a disposizione anche la diretta streaming video per Trento Hapoel Tel Aviv, fornita naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Sky Go sempre per gli abbonati Sky.

ULTIMA SPIAGGIA?

Trento Hapoel Tel Aviv, in diretta naturalmente dalla BLM Group Arena di Trento, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 1 febbraio 2023, per la tredicesima giornata del girone B di Eurocup 2022-2023, quarto turno del girone di ritorno della lunga e affascinante stagione regolare di questa Coppa europea di basket. Per la Dolomiti Energia Trento è un cammino deludente, ma il format (francamente discutibile) concede speranze, perché prevede appunto una lunghissima stagione regolare con due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole.

La diretta di Trento Hapoel Tel Aviv offre un match difficilissimo per i padroni di casa dell’Aquila, che finora hanno vinto solamente due partite a fronte di ben dieci sconfitte, perché gli israeliani dell’Hapoel Vegan Friendly Tel Aviv viaggiano invece al secondo posto con otto vittorie e quattro sconfitte. D’altronde, arrivare almeno ottavi è un obiettivo ancora possibile con sei incontri ancora da disputare, però servirebbe subito la svolta, quindi vincere già questa sera sarebbe di fondamentale importanza: siamo allora davvero curiosi di scoprire quali risposte ci darà la diretta di Trento Hapoel Tel Aviv…

DIRETTA TRENTO HAPOEL TEL AVIV: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Trento Hapoel Tel Aviv, dobbiamo analizzare adesso il cammino nella Eurocup 2022-2023 della Dolomiti Energia Trento, che purtroppo sembra essere destinata a ripetere il flop già vissuto nel corso della passata stagione. Il cammino era cominciato con ben cinque sconfitte consecutive, tra cui il pesantissimo 93-63 incassato proprio a Tel Aviv, nella partita d’andata contro l’Hapoel. Poi era arrivato un momento positivo con due vittorie nelle tre successive uscite, battendo in casa Gran Canaria e Amburgo, ma successivamente sono arrivati altri quattro ko consecutivi, motivo per cui l’inseguimento anche solo all’ottavo posto adesso appare complicato.

Dal canto, suo, invece, l’Hapoel Vegan Friendly Tel Aviv vuole consolidare la migliore posizione possibile nella classifica del girone e quindi anche nella griglia per la fase ad eliminazione diretta: spicca il ricordo dell’andata, ma bisogna sottolineare pure che gli israeliani sono in grande forma, perché l’Hapoel Tel Aviv ha una striscia aperta di cinque vittorie consecutive e non perde in Eurocup dal 7 dicembre scorso, quasi due mesi fa. In trasferta però il bilancio è 3-3, quindi si potrebbe provare a sfruttare il fattore campo per tentare un’impresa comunque difficile: che cosa succederà quindi nella diretta di Trento Hapoel Tel Aviv?











