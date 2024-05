Diretta Trento Jastrzebski/ Streaming video tv: Itas in finale di Champions League! (oggi 5 maggio 2024)

DIRETTA TRENTO JASTRZEBSKI: OGGI L’ITAS IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Oggi, 5 maggio 2024, è una domenica di lusso per gli appassionati di volley: alle ore 16.00 italiane ecco la diretta di Trento Jastrzebski, con l’Itas che sfiderà i polacchi nella finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile, il cui ultimo atto è in programma presso lo Spor Salonu di Antalya (Turchia). Un aspetto curioso legato a questa finale è che l’Itas Trentino e lo Jastrzebski Węgiel sono le finaliste sconfitte nelle ultime tre edizioni della Champions League, tutte vinte dagli altri polacchi dello ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: quest’anno ci sarà un cambio della guardia, ma è da sottolineare che solo queste tre formazioni sono arrivate a giocare le finali di Champions League nelle quattro edizioni dopo la cesura per Covid nel 2020.

Ovviamente ciò da una parte sottolinea i meriti delle due formazioni che animeranno la diretta di Trento Jastrzebski, dall’altra indica anche una pressione notevole, perché per chi uscirà sconfitto anche oggi la Champions League inizierebbe ad essere una sorta di maledizione – anche se naturalmente ricordiamo con piacere che per l’Itas ci fu il meraviglioso tris di successi consecutivi dal 2009 al 2011. Per Trento poi la questione si fa particolarmente delicata perché gli uomini di Fabio Soli hanno vissuto una stagione eccellente, ma al momento ancora a secco di titoli: oggi c’è l’occasione più prestigiosa per festeggiare un trofeo, ma che cosa ci dirà la diretta di Trento Jastrzebski?

DIRETTA TRENTO JASTRZEBSKI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Trento Jastrzebski come sarà visibile? Dal momento che la Champions League di volley maschile è un’esclusiva della piattaforma DAZN, dobbiamo più correttamente parlare di una diretta streaming video per la finale Trento Jastrzebski, appuntamento fondamentale perché in Turchia non andranno in molti. Per seguire il match in tv, è necessario un televisore dotato di una connessione Internet, tramite la quale fruire del servizio DAZN.

DIRETTA TRENTO JASTRZEBSKI: IL PUNTO SULLA ITAS PRIMA DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

A poche ore dalla diretta di Trento Jastrzebski, ecco che Alessandro Michieletto e compagni hanno naturalmente la grande occasione per rendere davvero positiva una stagione che per la Itas Trentino resta globalmente più che positiva, ma che avrebbe il sapore amaro delle occasioni perdute se oggi non finirà bene la finale di Champions League. In tal senso pesa molto il quarto posto finale in Superlega dopo il primato nella classifica della stagione regolare, mentre in Europa finora tutto è andato per il meglio, dal girone dominato ai turni superati molto bene ai quarti contro i tedeschi di Berlino e in semifinale nel derby italiano contro la Lube Civitanova.

Nell’ultimo mese e mezzo tuttavia la Champions League ha ceduto il passo ai playoff nazionali, che Itas Trentino e Jastrzebski Węgiel hanno entrambe affrontato da prima in classifica della stagione regolare. I polacchi però si sono confermati per il secondo anno consecutivo sul trono della PlusLiga e oggi inseguono la doppietta di lusso campionato-Champions League, mentre è arrivata un’eliminazione in semifinale contro Monza per Trento, particolarmente bruciante dopo avere vinto le prime due partite. Resta da capire se avrà la meglio l’entusiasmo dei polacchi o se la voglia di riscatto trentina riporterà in Italia la Champions League: per scoprirlo, non ci resta che seguire la diretta di Trento Jastrzebski…

