Diretta/ Trento Juventus U23 streaming video tv: trentini alle strette (Serie C)

DIRETTA TRENTO JUVENTUS U23: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Trento Juventus U23, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Briamasco di Trento sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Trentini alle strette, quintultimi in classifica e a -1 dal Mantova e a -2 dalla Pergolettese: a patto di fare bottino pieno in queste ultime partite la salvezza diretta è ancora possibile per la squadra passata recentemente sotto la guida tecnica dell’ex Chievo D’Anna.

La Juventus U23 è sicura della qualificazione ai play off: ottavo posto obiettivo minimo ormai raggiunto dai giovani bianconeri, che proveranno però anche a migliorare questo piazzamento, avendo ancora a tiro Pro Vercelli e Triestina. Nel match d’andata vittoria per 2-1 della Juventus U23 sul Trento allo stadio Moccagatta di Alessandria, reti decisive messe a segno da Compagnon e Miretti.

DIRETTA TRENTO JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Juventus U23 è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Trento Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Emanuele D’Anna schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marchegiani; Dionisi, Carini, Raggio; Bearzotti, Belcastro, Osuji, Oddi; Izzillo; Pasquato, Bocalon. Risponderà la Juventus U23 allenata da Lamberto Zauli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Israel; Barbieri, Riccio, Poli, Verducci; Zuelli, Barrenechea; Compagnon, Soule, Iocolano; Da Graca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Juventus U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











