Diretta Trento Krasnodar/ Streaming video tv: esame di russo in Eurocup

DIRETTA TRENTO KRASNODAR: IN CERCA DI RISCATTO!

Trento Krasnodar, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 20 gennaio, si gioca presso la BLM Group Arena del capoluogo trentino per la seconda giornata della Top 16 della Eurocup di basket 2020-2021. Arriviamo alla diretta di Trento Krasnodar dopo la dura battuta d’arresto per la Dolomiti Energia nella partita inaugurale di queste Top 16, che ha visto Trento perdere male sul campo del Partizan Belgrado, segnando appena 43 punti. Una notte da dimenticare per l’Aquila, che adesso ospita a Trento i russi della Lokomotiv Kuban Krasnodar, a loro volta sconfitti settimana scorsa contro i francesi del Boulogne. Di conseguenza siamo già a un bivio, perché chi uscisse sconfitto da Trento Krasnodar sarebbe già con l’acqua alla gola nella corsa per la qualificazione al prossimo turno di Eurocup, a maggior ragione se si trattasse di Trento che gode del fattore campo – per quanto esso sia relativo in epoca Covid. Insomma, per farla breve questa sarà già una partita da vincere: chi ci riuscirà?

DIRETTA TRENTO KRASNODAR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trento Krasnodar: abbiamo però imparato che l’appuntamento con le partite di Eurocup è sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che le fornisce tutte in diretta streaming video. Sarà particolarmente utile anche la consultazione del sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, sul quale troverete informazioni come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, ma anche il cammino delle varie squadre nel torneo con le classifiche dei gironi della prima fase e quelle della Top 16.

DIRETTA TRENTO KRASNODAR: IL CONTESTO

La diretta di Trento Krasnodar ci proporrà dunque una partita che è già uno snodo fondamentale per la stagione della Dolomiti Energia in Eurocup, ma va detto che il momento è davvero difficile per Trento, come dimostra anche la sconfitta casalinga subita domenica in campionato contro Treviso, che è andata a vincere in casa dell’Aquila con il punteggio di 76-82. Per Trento non è bastato portare cinque uomini in doppia cifra e conquistare più rimbalzi rispetto ai veneti, è infatti arrivata una sconfitta che ora relega la Dolomiti Energia nella seconda metà della classifica – attualmente sarebbe fuori dai playoff. Serve di conseguenza una reazione sia in campionato sia in Eurocup, dove i 43 punti segnati a Belgrado sono stati una brutta figura di cui fare tesoro, ma cercando anche di dimenticare in fretta, perché potrebbe lasciare strascichi anche a livello psicologico. Serve dunque una svolta sia tecnica sia mentale per Trento: arriverà già questa sera?



