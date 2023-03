DIRETTA/ Trento Lecco video streaming tv: i precedenti sono appena cinque

DIRETTA TRENTO LECCO: TESTA A TESTA

Diretta Trento Lecco che presenta soltanto cinque scontri presenti nello storico delle due formazioni. I precedenti giocati tra Lecco e Trento, evidenziano come non ci sia nessun pareggio tra le due formazioni; tre vittorie per il Lecco, due per il Trento. Da segnalare anche l’ottimo feeling con il gol: in cinque incontri, difatti, le due formazioni hanno collezionato ben 13 gol. La prima sfida in assoluto è datata 1 novembre 2017. Era il campionato di Serie D ed il Lecco si impose sia in casa, che in trasferta con il risultato rispettivamente di 2-0 e 0-2.

Riaffrontate nel campionato di Lega Pro girone A, nel 2021, fu il Trento a trionfare con un pesante 3-0, trascinata dai gol di Trainotti, Carini e Ruffo Luci. Gara di ritorno che invece, vide la risposta del Lecco. La partita terminò con il risultato di 2-1, portando lo storico dalla parte del club biancoblu. La gara di andata di questo campionato, ha visto il Trento imporsi in trasferta contro il Lecco con il risultato di 1-2, con le reti di Ballarini e Saporetti; inutile il gol nel finale dopo cinque minuti recupero di Scapuzzi a tempo ormai scaduto. (Marco Genduso)

TRENTO LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Trento Lecco sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports, che trasmette le sfide dei tre gironi di Serie C. Per assistere all’evento si dovrà procedere attraverso la scelta dell’abbonamento tra il piano mensile e stagionale.

Inoltre, per chi è interessato, la diretta Trento Lecco sarà trasmetta anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

GLI OSPITI VOGLIONO PROSEGUIRE

La diretta Trento Lecco, in programma domenica 5 marzo alle ore 14:30, vede una sfida interessante tra due squadre reduci da una vittoria. I gialloneri hanno infatti trionfato nella trasferta di Piacenza, rialzando la china dopo il ko interno col Pordenone. Il Trento è a tre punti di sicurezza dalla zona rossa playout e punterà a confermarsi per evitare di venir coinvolta dal vortice retrocessione. Altri impegni per il Lecco che invece sta lottando per disfarsi di Pro Sesto e FeralpiSalò: infatti queste tre squadre sono tutte prime a 51 punti in questa corsa per il primissimo posto che vorrebbe dire Serie B.

In casa il Trento è terzultimo per rendimento con una media di un punto spaccato (quattrodici punti in quattrodici partite). Recentemente la vittoria manca dal 21 gennaio visto che a febbraio i gialloneri hanno due pareggi a referto con Arzignano e Pro Patria più la sconfitta col Pordenone. Rendimento esterno del Lecco che è migliorato solo grazie al 2-0 in casa della Juventus U23 dopo un filotto di sei sfide di fila sena trovare la vittoria. Questo porta il Lecco ad un tredicesimo posto, a dimostrazione di quanto sia importante il fattore casa per loro.

TRENTO LECCO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Trento Lecco vedono i padroni di casa schierarsi con 4-3-1-2. In porta Desplanches, difesa a quattro con Vitturini e Fabbri terzini mentre Ferri e Garcia Tena al centro. Nella zona nevralgica del campo spazio a Damian in regia e a Suciu con Di Cosmo ai lati. Attys trequartista agirà dietro le spalle di Pasquato e Petrovic.

Risposta del Lecco con il 3-5-2. Melagrati sarà il portiere mentre in difesa Celjak, Battistini e Enrici avranno il compito di rendere più facile il lavoro del compagno coi guantoni. A centrocampo l’autore del gol nella sconfitta col Lecco Zambataro giocherà sulla sinistra con Lepore a destra e il trio centrale Zuccon, Girelli e Ardizzone, favorito nel sostituire Ilari squalificaot. Davanti Pinazuti farà coppia con Bunino.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Trento Lecco danno come favorita alla vittoria finale i gialloneri con un valore di 2.35 secondo Snai. Il pareggio è offerto invece a 3.10, leggermente più alto rispetto al 2 fisso dato a 2.95.













