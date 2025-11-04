Diretta Trento Lietkabelis streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket per la Eurocup, oggi martedì 4 novembre 2025

DIRETTA TRENTO LIETKABELIS: CONTRO IL FANALINO DI CODA

Questa è una partita da vincere: possiamo essere espliciti presentando la diretta Trento Lietkabelis, partita valida per la sesta giornata del girone B della Eurocup di basket: si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, martedì 4 novembre 2025, sul parquet della BTS Arena, a caccia del bis dopo la vittoria di settimana scorsa.

La Dolomiti Energia Trento infatti arriva dal successo sul campo del Panionios con cui si è portata a un bilancio di 2-3, il 40% di vittorie nelle prime cinque giornate di questa Eurocup nella quale l’Aquila proverà a passare la stagione regolare dopo diverse stagioni nelle quali Trento si è dovuta fermare subito nel suo cammino europeo.

L’occasione è propizia perché i lituani del Lietkabelis Panevezys sono il fanalino di coda del girone. Intendiamoci, la differenza non è enorme: i baltici hanno una vittoria e quattro sconfitte, quindi da parte loro l’obiettivo sarebbe l’aggancio, però è chiaro che per Trento bisogna sfruttare l’occasione di un turno casalingo contro l’ultima in classifica.

Una vittoria significherebbe portarsi 3-3 e con il 50% di vittorie naturalmente entrare fra le prime sei sarebbe una missione ampiamente alla portata, uno scivolone invece farebbe male sotto ogni punto di vista. Ecco perché abbiamo presentato la diretta Trento Lietkabelis come una partita da vincere stasera per l’Aquila…

TRENTO LIETKABELIS IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

L’abbonamento a Sky Sport è necessario per seguire la Eurocup e quindi anche la diretta Trento Lietkabelis in tv, comprese le opzioni per la diretta streaming video.

DIRETTA TRENTO LIETKABELIS: PER SORRIDERE ANCHE IN CASA

Abbiamo detto che la diretta Trento Lietkabelis può essere un’occasione propizia dal momento che l’Aquila giocherà in casa contro l’ultima in classifica. Bisogna però anche affrontare un tema molto particolare sull’inizio del cammino di Trento in questa Eurocup: la Dolomiti Energia infatti finora ha giocato tre partite in trasferta e ne ha vinte ben due, uno dei migliori rendimenti esterni fra tutte le 20 partecipanti, mentre in casa purtroppo per i trentini ci sono state due sconfitte su due e pure pesanti.

Infatti dobbiamo ricordare il -31 contro Bourg en Bresse e il passivo molto pesante di 20 punti di scarto anche nella seconda partita stagionale in casa, giocata contro Ankara. Insomma, in casa Trento ha sempre preso e pure in malo modo finora e non si può andare avanti così se si spera di qualificarsi per la fase successiva. La diretta Trento Lietkabelis induce a maggiore ottimismo perché i lituani in trasferta finora hanno perso due volte su due e pure in casa non vincono dalla prima giornata, ma per tutti questi motivi è chiaro che sarà vietato sbagliare la partita di stasera…