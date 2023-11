Diretta/ Trento Lubiana (risultato 3-1): esordio vincente (Champions League, 23 novembre 2023)

DIRETTA TRENTO LUBIANA (RISULTATO FINALE 3-1): TRE PUNTI

Termina la diretta Trento Lubiana, risultato finale di 3-1 per la squadra italiana che conquista così i primi tre punti del Gruppo B. L’esordio in Champions League è sempre particolare, anche per una squadra abituata a partecipare come Trento, dunque l’asticella dell’attenzione va tenuta altissima.

Così è stato dato che, a parte il secondo set lottato ma perso, Trento non ha sbagliato nulla vincendo anche in maniera agevole come dimostrano le vittorie per 25-15 e 25-18. Nell’ultimo set, per la cronaca, si è dovuti andare ai vantaggio e Trento ha chiuso 26-24. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TRENTO LUBIANA (RISULTATO 2-1): SPRINT

Prosegue la diretta Trento Lubiana, risultato di 2-1 per le padroni di casa. Terzo set gestito benissimo come dimostra il 25-18 con un +7 che più volte si è ripetuto durante questa frazione. Questo set portato a casa permette a Trento di chiudere i giochi già nel quarto set, evitando il quinto.

Ricordiamo che si tratta della prima di Champions League, più precisamente Gruppo B dove a capitanare il girone sono i francesi del Tours a 3 punti mentre come fanalino di coda a sorpresa i polacchi del Rzeszow, usciti sconfitti proprio all’esordio contro il Tours per 3-1. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TRENTO LUBIANA (RISULTATO 1-1): PARITA’

Finisce il secondo set della diretta Trento Lubiana con gli ospiti che hanno colmato lo svantaggio del primo set vincendo 25-20. Un successo che sembrava delinearsi sin dai primi scambi, quando gli sloveni si sono trovati quasi sempre sul +2, un vantaggio che ha reso possibile l’ipoteca della seconda parte di gara.

Il Lubiana è secondo nel campionato locale a 24 punti con una differenza set di 24-6. Davanti a loro solamente il Calcit Kamnik con un punto in più. Anche Trento è secondo in Serie A a -2 dalla capolista Perugia, anche se gli umbri hanno una partita in più. Testa al secondo set per capire chi avrà la possibilità di chiudere la gara vincendo il terzo set.

DIRETTA TRENTO LUBIANA (RISULTATO 1-0): OTTIMO INZIO!

Inizia la diretta Trento Lubiana, primo set agli archivi con il risultato di 25-15. Un netto scarto che testimonia la superiorità di cui parlavamo nel pre partita, in una gara dove Trento non sembrava proiettato a dover fare gli straordinari che battere Lubiana. Le partite però vanno tutte giocate e senza sottovalutare l’avversario, situazione che Trento ha fatto come testimonia un primo set senza troppe storie.

Le altre due squadre del Girone B di Champions League sono il Tours e il Rzeszow. A proposito di non sottovalutare l’avversario, proprio queste due squadre che lo insegnano dato che i francesi sono riusciti a battere a sorpresa i polacchi. Per intenderci, il loro successo era dato a nove volte la posta in palio. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TRENTO LUBIANA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati alla diretta di Trento Lubiana, che inaugura il percorso della Itas in Champions League. A tale proposito, possiamo subito andare a vedere quali saranno i prossimi impegni della squadra nel gruppo B: ricordiamo che il calendario della Champions League maschile si alterna con quello del torneo femminile. Trento tornerà comunque in campo il prossimo mercoledì (29 novembre) per la trasferta di Tours, poi il 13 dicembre sfiderà l’Asseco Resovia in un altro match fuori casa. Il ritorno alla Il T Quotidiano Arena coinciderà con l’ultima partita di Champions League dell’anno solare: il 21 dicembre match contro il Tours.

Il 10 gennaio poi si procederà verso la conclusione del girone: la Itas sarà in Slovenia per la sfida di ritorno contro Lubiana, l’ultima partita della prima fase sarà quella interna contro Resovia, in programma il 17 gennaio. A quel punto la speranza è che Trento sia già qualificata ai quarti, ma ovviamente lo scopriremo strada facendo: adesso noi possiamo metterci comodi e lasciare che il taraflex della Il T Quotidiano Arena ci racconti le emozioni della prima partita di questa nuova partita, perché la diretta di Trento Lubiana sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO LUBIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Lubiana non sarà disponibile: la Champions League di volley maschile non viene infatti trasmessa sui canali della nostra televisione. Esiste comunque un modo per seguire il match, ed è quello della diretta streaming video: le sfide saranno garantite sulla piattaforma Euro Volley Tv, messa a disposizione dalla Cev e per la quale bisognerà sottoscrivere un abbonamento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo championsleague.cev.eu/en/men, troverete tutte le informazioni utili sulle squadre partecipanti alla Champions League e il boxscore statistico della partita in questione.

TRENTO LUBIANA: L’ANNO SCORSO

Mentre la diretta di Trento Lubiana si avvicina, possiamo fare un rapido riassunto di come era andata per la Itas l’ultima edizione di Champions League. Inserita nel gruppo D, Trento aveva immediatamente ripescato lo Zaksa che l’aveva battuta nelle due finali precedenti: la rivincita si era consumata con due vittorie sui polacchi e dunque il primo posto nel girone, sei affermazioni e nessuna sconfitta con 4 set lasciati per strada, un dominio che aveva consentito alla squadra di Angelo Lorenzetti di saltare il playoff e qualificarsi direttamente per i quarti di finale, evitando così di spendere energie e magari incappare in qualche brutta sorpresa.

Questo però, purtroppo, era accaduto nei quarti: lo Zaksa aveva fatto fuori i connazionali dello Zawierce e aveva pescato la Itas. Stavolta non era andata bene: avanti 2-1 a Kedzierzyn-Kozle, Trento si era fatta rimontare e aveva perso al tie break. Una sconfitta fatale: al ritorno il match aveva seguito lo stesso copione ma stavolta l’aveva vinto la Itas. Si era così andati al golden set, dove purtroppo Trentino era caduta per 15-9. Lo Zaksa avrebbe poi vinto la Champions League, a Trento sarebbe rimasta la cocente delusione di essere eliminata per il terzo anno consecutivo dalla corazzata polacca. Stavolta, le cose potrebbero andare diversamente… (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO LUBIANA: ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE!

Trento Lubiana sarà in diretta dalla Il T Quotidiano Arena alle ore 20:30 di giovedì 23 novembre: finalmente inizia la Champions League 2023-2024 di volley maschile, e la Itas insegue nuovamente quella gloria che l’aveva portata sul tetto d’Europa per tre volte consecutive, anche se ormai sono passati anni da quei trionfi. Reduce dalla vittoria su Monza in campionato (dove sta facendo molto bene), Trento si affaccia alla Champions League con tanta voglia di rivalsa: l’anno scorso il suo cammino si era interrotto al golden set del match contro lo Zaksa, vale a dire la squadra che ha eliminato la Itas nelle ultime tre stagioni.

La prima avversaria sarà dunque Lubiana, una squadra certamente da rispettare ma che non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile per i ragazzi di Fabio Soli; possiamo anche ricordare che nel gruppo B di Champions League sono inserite anche Tours e Resovia, l’obiettivo è chiaramente il primo posto così da accedere subito alle fasi che contano. Aspettando adesso la diretta di Trento Lubiana, esordio per la Itas nella Champions League di volley maschile, possiamo fare qualche rapido approfondimento sui temi più interessanti di questa serata in programma alla Il T Quotidiano Arena.

DIRETTA TRENTO LUBIANA: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Trento Lubiana inizia ufficialmente un nuovo percorso per la Itas in Champions League: come sappiamo la squadra si trova sostanzialmente a un anno zero, o potremmo dire così. Pochi mesi è tornata a vincere lo scudetto, ma poi ha salutato Angelo Lorenzetti che ha terminato un ciclo di sette stagioni: nuovo allenatore ma roster non troppo modificato, adesso Trento ha bisogno di fare il passo avanti in Europa anche se gli ultimi anni non possono certamente essere considerati negativi.

Stiamo infatti parlando di due finali consecutive, e poi appunto di un’eliminazione ai quarti sempre per mano dello Zaksa: la squadra polacca ha vinto le ultime tre edizioni della Champions League e chiaramente l’obiettivo di Trento è quello di cercare rivincita se e quando arriverà il momento. Per farlo, sarà necessario condurre nel migliore dei modi un girone eliminatorio che come già detto è abbordabile, ma che non dovrà essere sottovalutato per evitare brutte sorprese. Intanto, staremo a vedere come andranno le cose nella prima partita della stagione in questa interessantissima Champions League.











