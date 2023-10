DIRETTA/ Trento Lumezzane streaming video tv: ci sono solo due precedenti (Serie C, 7 ottobre 2023)

DIRETTA TRENTO LUMEZZANE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Trento Lumezzane pone di fronte due formazioni che in passato si sono affrontate solamente in due circostanze. In entrambe le occasioni ad avere la meglio è stato il Trento vincendo di misura sia dentro che fuori casa con il risultato di 1-0. Due vittorie di misura per il Trento che al momento possiede il 100% delle vittorie contro la Lumezzane, che vorrà di certo rifarsi quest’oggi. La prima sfida, giocata nel 2017, era valevole per la terza giornata del girone B di Serie D ad avere la meglio fu il Trento con il risultato di 0-1.

Gara di ritorno che confermo ciò evidenziato nella gara di andata con il successo dei padroni di casa con un gol nell’extra time. Trento e Lumezzane, però, non si sono mai affrontati nel settore professionistico, lasciando quindi spazio alla prima volta storica quest’oggi che potrebbe cambiare il destino delle due formazioni ponendo un nuovo confronto anche per le prossime sfide che verranno giocate tra queste due società. (Marco Genduso)

TRENTO LUMEZZANE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Trento Lumezzane sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Trento Lumezzane in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Trento Lumezzane, in diretta sabato 7 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Briamasco di Trento sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie C. Le due squadre presentano risultati abbastanza simili in campionato, ma le loro prestazioni in Coppa Italia sono state diverse. Il Trento, ad esempio, ha subito una sconfitta ai calci di rigore contro l’Arzignano nella competizione di Coppa, mentre il Lumezzane è riuscito a superare la selezione Under 23 dell’Atalanta anche ai rigori, vincendo 3-2.

In campionato, entrambe le squadre arrivano da una sconfitta: il Trento è stato sconfitto 3-0 dal Padova, mentre il Lumezzane ha perso 3-2 contro il Renate. Questa partita rappresenta uno scontro tra squadre di metà classifica e determinerà quale delle due avrà l’opportunità di prendere un po’ di respiro nella graduatoria del girone A, con la salvezza da blindare il più presto possibile che resta comunque l’obiettivo stagionale primario per entrambe le compagini.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO LUMEZZANE

Le probabili formazioni della diretta Trento Lumezzane, match che andrà in scena allo stadio Briamasco. Per il Trento, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Russo; Vitturini, Obaretin, Ferri, Frosinini; Rada, Sangalli, Attys; Pasquato, Petrovic, Anastasia. Risponderà il Lumezzane allenato da Arnaldo Franzini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Galeotti; Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi, Righetti; Moscati, Pesce, Ilari; Malotti, Gerbi, Cannavò.

TRENTO LUMEZZANE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Lumezzane, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Lumezzane, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











