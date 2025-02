DIRETTA TRENTO LUMEZZANE: DUE PERCORSI ONDIVAGHI

La diretta Trento Lumezzane ci conduce attraverso la partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 16 febbraio: al Briamasco la 27^ giornata di Serie C 2024-2025 mette a confronto due squadre che nel girone A hanno un percorso abbastanza frammentario, almeno in questo recente periodo. Certamente il Trento sta facendo meglio: non tanto per i 5 punti di vantaggio quanto per il fatto di trovarsi al quinto posto e dunque giocarsi l’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff, gialloblu oltre le aspettative ma che ultimamente non sono mai riusciti a mettere in fila due vittorie, e infatti nell’ultimo turno hanno perso contro la Triestina.

Il Lumezzane è impegnato nel difficile tentativo di difendere la sua posizione nelle prime dieci della classifica: difficile perché la concorrenza non manca, in più anche questa squadra fatica a trovare costanza nel suo rendimento e, dopo il grande colpo contro l’Atalanta U23, ha fatto un punto nelle due partite seguenti mancando una bella occasione. Ecco allora che la diretta Trento Lumezzane è aperta a qualunque risultato, così come al momento sono aperte anche le scelte da parte dei due allenatori che andiamo a valutare nell’excursus all’interno delle probabili formazioni.

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: TRENTO LUMEZZANE

Anche per la diretta Trento Lumezzane, discorso valido per tutte le partite di Serie C, bisognerà avere un abbonamento ai canali di Sky Sport; l’opzione alternativa è la diretta streaming video tramite la piattaforma Now Tv, sempre per gli abbonati.

DIRETTA TRENTO LUMEZZANE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Studiando la diretta Trento Lumezzane possiamo pensare a una squadra di casa schierata con il 4-3-3 da Luca Tabbiani: abbiamo Kassama e Cappelletti a proteggere il portiere Barlocco, poi sulle corsie laterali Vitturini e Falasco sono forse favoriti sulla concorrenza mentre in mediana sembra tutto fatto con Aucelli, Rada e Giannotti a formare la linea. Davanti dovrebbe tornare titolare Anastasia: gli farà spazio sugli esterni uno tra Disanto e Accornero (verosimilmente il secondo), Di Carmine titolarissimo ma anche pronto alla staffetta con Tomi Petrovic.

Il Lumezzane di Arnaldo Franzini va in campo al Briamasco con tante certezze: Monachello torna dal primo minuto a guidare l’attacco, alle sue spalle Moscati e Iori supportano il trequartista centrale che uscirà dal ballottaggio tra Ferro e Baldini (che può anche agire sulla corsia), in mezzo al campo si candida Taugourdeau a fare il playmaker in compagnia di Tenkorang per una cerniera che sarebbe di ottima fattura. In difesa ecco Pogliano e Dalmazzi come centrali davanti al portiere Filigheddu, con Pittino terzino destro e Pagliari che corre a sinistra.

TRENTO LUMEZZANE: QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le previsioni sulla diretta Trento Lumezzane possiamo segnalare che la squadra di casa è quella favorita secondo l’agenzia Snai, c’è anche un divario abbastanza ampio tra la quota di 1,70 ad accompagnare il segno 1 e il 4,50 come valore posto sul segno 2 per la vittoria del Lumezzane; il pareggio invece è regolato dal segno X, e con questo bookmaker vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,35 volte quella che sarà stata la vostra giocata.