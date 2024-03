DIRETTA/ Trento Mantova video streaming tv: ci sono la bellezza di 38 incroci (Serie C, 23 marzo 2024)

TRENTO MANTOVA: TESTA A TESTA

La diretta Trento Mantova sta per cominciare. Per entrare meglio in clima partita, andiamo a vedere insieme i testa a testa tra queste due squadre. Nella loro storia, Trento e Mantova si sono sfidate 38 volte con 10 vittorie dei gialloblu, 13 dei biancorossi e 15 pareggi.

Gli ultimi due precedenti hanno sorriso a Trento con lo stesso medesimo risultato: 1-0 in casa e 1-0 in trasferta in un 2023 perfetto da questo punto di vista. Eppure tra il 1992 e il 2022, nelle undici volte che le squadre si sono affrontate, Trento non è mai riuscita a vincere con 7 vittorie del Mantova e 3 pareggi. Insomma, è una sfida che ha vissuto tanto di periodi di dominio piuttosto che di equilibrio. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

TRENTO MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Trento Mantova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Trento Mantova e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Trento Mantova, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Sembra ormai vicina la festa per la capolista: i virgiliani sono reduci da tre vittorie consecutive, ultimo successo in casa contro il Fiorenzuola, e nelle ultime tre giornate hanno visto incrementare da quattro a undici punti il vantaggio sul Padova secondo, avvicinandosi così alla promozione diretta.

Di fatto mancano 7 punti al Mantova per la matematica promozione, i primi tre la squadra di Possanzini proverà a coglierli in casa di un Trento a sua volta in serie positiva, con la squadra allenata da Francesco Baldini che ha ottenuto il suo quinto risultato utile consecutivo pareggiando sul campo dell’Arzignano. Trento che dopo il cambio di allenatore ha ritrovato solidità e sembra un candidato più che credibile per un posto nei play off.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Trento Mantova, match che andrà in scena allo stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Francesco Baldini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Russo; Vitturini, Trainotti, Cappelletti, Obaretin; Rada, Sangalli, Giannotti; Puletto; Italeng, Caccavo. Risponderà il Mantova allenato da Davide Possanzini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Festa; Radaelli, Redolfi, Cavalli, Panizzi; Trimboli, Burrai, Muroni; Fiori, Galuppini, Mensah.

TRENTO MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Mantova ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.

