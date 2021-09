Diretta/ Trento Mantova streaming video tv: ambizioni crescenti (Serie C)

DIRETTA TRENTO MANTOVA: SFIDA COMBATTUTA

Trento Mantova, in diretta mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Ambizioni crescenti per due squadre che puntano ad essere le outsider di questo inizio di stagione nel girone A. Dopo la vittoria contro la Giana Erminio il Trento è uscito indenne dalla difficile trasferta sul campo della Pro Vercelli, uno dei più difficili del girone in cui i gialloblu hanno dimostrato di essere già più di una matricola.

Il Mantova dalla sua non ha avuto una buona partenza ma domenica scorsa ha fatto registrare una scossa importante, ottenendo la sua prima vittoria contro il Piacenza, 2-1 firmato dalle reti di Guccione e De Cenco al 93′, gol in extremis che ha rotto così il tabù dei 3 punti per i virgiliani. In precedenza solo 3 pareggi per il Mantova che aveva anche dovuto digerire l’eliminazione dalla Coppa Italia, per giunta per mano dello stesso Piacenza.

DIRETTA TRENTO MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Mantova non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Trento Mantova, match che andrà in scena al Briamasco di Trento. Per il Trento, Carmine Parlato schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cazzaro, Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Caporali, Gabriel Nunes, Osuji; Belcastro; Pattarello, Chinellato. Risponderà il Mantova allenato da Maurizio Lauro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: R. Tosi; Bianchi, Milillo, Panizzi, Vaccaro; Pedrini, Bucolo, Silvestro; Piovanello, Paudice, Bertini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Briamasco di Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



