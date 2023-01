DIRETTA/ Trento Mantova video streaming tv: l’anno scorso fu un bel pareggio

DIRETTA TRENTO MANTOVA: TESTA A TESTA

Ora la diretta di Trento Mantova ci porterà ad analizzare i precedenti tra le due squadre. Sono quattro i precedenti tra le due squadre considerando anche i match disputati al Danilo Martelli. C’è una sola gara disputata in casa dei gialloneri e risale al 29 settembre 2021. Il match in questione terminò col risultato finale di 2-2. Dopo dieci minuti la squadra di casa era andata in doppio vantaggio con i gol di Caporali e Pasquato. Gli ospiti la riaprivano alla fine del primo tempo con un gol di Milillo.

Nel finale un autogol di Barbuti portava al pari dopo il rosso a Simonti e prima di quello a Chinellato che lasciava i suoi nel finale in nove contro undici. Al ritorno della scorsa stagione la squadra di casa si impose col risultato di 1-0 grazie a un gol di Monachello alla fine del primo tempo. In questa stagione le due squadre si sono affrontate già due volte e sempre in casa del Mantova. In campionato la gara è terminata 2-1 mentre in Coppa Italia i biancorossi hanno vinto ancora ma “solo” 1-0. (Matteo Fantozzi)

TRENTO MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Mantova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Trento Mantova sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Trento Mantova, in diretta sabato 21 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la 23^ giornata del campionato di Serie C. Aquilotti alla riscossa dopo 3 vittorie consecutive che hanno rilanciato alla grande le speranze di salvezza della squadra. Trento terzultimo a -2 dalla salvezza diretta dopo lo 0-2 inflitto in trasferta al Sangiuliano City, secondo successo in trasferta di fila.

Per il Mantova 2 vittorie negli ultimi 3 match disputate, ultimo 2-0 interno alla Pro Patria che ha rappresentato una boccata d’ossigeno importante per la classifica dei virgiliani, ora a 27 punti a -3 dalla zona play off e a +3 dalla zona play out. In questa stagione le due squadre si sono già affrontate due volte in casa del Mantova: 1-0 per i virgiliani il 5 ottobre scorso in Coppa Italia, ancora Mantova vincente per 2-1 nel match d’andata del 17 settembre scorso. 2-2 tra le due squadre nell’ultimo precedente di campionato a Trento, il 29 settembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Trento Mantova, match che andrà in scena allo stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marchegiani, Semprini, Ferri, Carini, Fabbri, Mihai, Cittadino, Belcastro, Saporetti, Bocalon, Ianesi. Risponderà il Mantova allenato da Nicola Corrent con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chiorra, Matteucci, Ghilardi, Iotti, Ceresoli, Gerbaudo, De Francesco, Procaccio, Guccione, Yeboah, Mensah.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRENTO MANTOVA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.

