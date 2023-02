Diretta Trento Milano/ Streaming video Rai, Itas favorita ma… (Coppa Italia)

DIRETTA TRENTO MILANO: PER LA FINALE DI COPPA ITALIA!

Trento Milano, in diretta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 25 febbraio, si giocherà presso il Palazzo dello Sport di Roma come seconda semifinale della Coppa Italia 2023 di volley maschile, ospitata quindi nella capitale per quanto riguarda la decisiva Final Four, secondo una formula ormai ben consolidata. Sulla carta, la diretta di Trento Milano vedrà favorita per il successo l’Itas Trentino, ma l’esito potrebbe non essere così scontato e l’Allianz Milano avrà il dovere di provarci, con la serenità di chi ha poco da perdere.

La diretta di Trento Milano sarà la seconda semifinale di Coppa Italia e questo abbinamento naturalmente è dovuto all’esito dei quarti di finale, che avevano visto una doppia vittoria esterna. Trento infatti aveva espugnato per 1-3 il campo di Modena nel big-match di spicco dello scorso turno, mentre Milano aveva firmato l’impresa andando a vincere per 1-3 a Civitanova. Adesso i lombardi cercheranno il bis, sfruttando naturalmente l’imprevedibilità sempre garantita dalle sfide in partita secca, però Trento potrebbe mettere sul piatto la maggiore abitudine a partite di questo genere: che cosa succederà nella diretta di Trento Milano?

TRENTO MILANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Milano sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché la copertura sulla Rai sarà totale per questa Final Four della Coppa Italia di volley maschile. Di conseguenza, la diretta streaming video di Trento Milano sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA TRENTO MILANO: RISULTATO E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Trento Milano vedrà nei panni dei favoriti gli uomini della Itas Trentino, i quali andranno a caccia della seconda finale di Coppa Italia consecutiva dopo quella persa l’anno scorso contro Perugia. Gli umbri stanno monopolizzando la scena e questo è un problema per Trento, che sta lottando con Modena per il secondo posto, obiettivo massimo raggiungibile nella stagione regolare di Superlega: attualmente c’è il terzo posto a quota 38 punti con dodici vittorie e otto sconfitte e una lunghezza di ritardo da Modena, ma naturalmente oggi si pensa solamente alla Coppa Italia.

A questo proposito, bisogna ricordare che l’Allianz Milano anche l’anno scorso era riuscita a raggiungere le Final Four, ma era stata sconfitta proprio da Trento in semifinale, quindi i lombardi cercheranno la rivincita oggi. In campionato invece Milano dovrà ancora lottare per raggiungere i playoff, dal momento che l’Allianz attualmente è ottava con 27 punti, frutto di nove vittorie e undici sconfitte. La perla della stagione è stata proprio la vittoria contro Civitanova nei quarti di Coppa Italia, chissà se oggi cadrà un’altra big davanti ai meneghini: ce lo dirà la diretta di Trento Milano…

