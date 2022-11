Diretta Trento Milano/ Streaming video Rai: l’Itas è favorita, volley

Trento Milano, diretta dagli arbitri Ubaldo Luciani e Massimo Florian, si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, sabato 26 novembre 2022, come anticipo che aprirà il programma della nona giornata della Superlega di volley maschile, il massimo campionato di pallavolo che ci sta regalando emozioni ormai da due mesi, raccogliendo il “testimone” simbolicamente dal trionfo dell’Italia ai Mondiali, che renderà per sempre indimenticabile questo anno 2022 nel mondo della pallavolo. Ormai siamo tuttavia ampiamente nel vivo della stagione dei club, andiamo allora a scoprire come Itas Trentino e Allianz Milano arrivano a questa partita.

La diretta di Trento Milano ci offrirà una situazione di classifica non così differente come potrebbe pensare a un primo sguardo, con Trento seconda e Milano ottava. La Itas infatti ha raccolto 16 punti in nove partite giocate, l’Allianz è a quota 11 con una partita in meno e in caso di colpaccio si porterebbe davvero vicina a Trento, che però parte sulla carta favorita. Il pronostico è comunque meno squilibrato di quanto forse si potesse immaginare, siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Trento Milano…

TRENTO MILANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Milano non sarà in verità garantita a causa della concomitanza di altri eventi, questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai ma ci sarà solamente la diretta streaming video di Trento Milano, che sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA TRENTO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Trento Milano vedrà sotto i riflettori in maniera particolare l’Itas Trentino, che è seconda ma in realtà già lontanissima dalla capolista Perugia, che ha pure vinto lo scontro diretto domenica scorsa. La verità è che da Trento in giù il gruppo è molto compatto, dunque per i padroni di casa sarà fondamentale vincere per consolidare almeno questa seconda posizione, in attesa di vivere più avanti i momenti più importanti di questa stagione nella quale anche la Champions League oltre alla Superlega sta entrando sempre più nel vivo.

Milano dal canto suo ha avuto finora un rendimento all’insegna dell’equilibrio: ha giocato otto partite (una in meno rispetto a Trento), con quattro vittorie e altrettante sconfitte. L’Allianz sembra essere abbonata ai tie-break, perché già tre volte è andata al quinto set:da questo punto di vista i numeri delle due formazioni sono gli stessi, chissà se la diretta di Trento Milano sarà destinata a risolversi appunto sulla distanza più lunga. Per Milano sarebbe una buona notizia, perché vorrebbe dire saper giocare sugli stessi livelli di Trento a casa sua…











