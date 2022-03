Diretta Trento Milano/ Streaming video Rai: per la rivincita (volley)

DIRETTA TRENTO MILANO: ITAS FAVORITA!

Trento Milano, diretta dagli arbitri Maurizio Canessa e Rossella Piana, si giocherà presso la BLM Group Arena di Trento alle ore 18.00 di oggi, domenica 13 marzo 2022, per la dodicesima giornata di ritorno della Superlega di pallavolo maschile. Si annuncia davvero intrigante la diretta di Trento Milano, una sorta di rivincita della partita che appena otto giorni fa aveva messo di fronte la Itas Trentino e la Allianz Milano nelle semifinali della Coppa Italia 2022 di volley, con la netta vittoria per 3-0 di Trento.

Itas di conseguenza favorita anche oggi, perché la superiorità mostrata a Casalecchio di Reno era stata nettissima, con parziali di 25-14, 25-20, 25-20 che ben raccontano una partita completamente a senso unico. Oggi pomeriggio la Itas avrà pure il vantaggio del fattore campo, per Milano si annuncia dunque una vera e propria impresa se i lombardi vorranno davvero cercare l’immediata rivincita del ko incassato appena otto giorni fa in Coppa. Ci saranno sorprese oppure tutto andrà come previsto in Trento Milano?

DIRETTA TRENTO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Milano sarà garantita come al solito da Rai Sport +, il canale che è la casa in chiaro del volley italiano al numero 58 del telecomando. Di conseguenza sarà garantita anche la diretta streaming video tramite sito e app di Rai Play, che si va ad aggiungere a quella di Volleyballworld.tv, che trasmette tutte le partite della Superlega di pallavolo maschile.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA TRENTO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Milano, dobbiamo naturalmente evidenziare che il pronostico sarà in favore della Itas Trentino non solo in base all’esito della semifinale di Coppa Italia, ma anche considerando il cammino complessivo in stagione delle due squadre. Trento arriva dal netto successo contro Berlino nell’andata dei quarti di finale di Champions League, mentre in campionato è serrata la lotta con Civitanova per il secondo posto al termine della stagione regolare, che garantirebbe il vantaggio del fattore campo anche in semifinale.

Per la Allianz Milano si tratta comunque di una stagione eccellente, perché i meneghini oltre alla semifinale di Coppa Italia veleggiano pure verso il quinto posto al termine della stagione regolare, di fatto l’obiettivo massimo possibile per le squadre fuori dalle quattro big. Milano è di fatto sicura di questo traguardo, considerate anche le partite che deve ancora recuperare. Certo, vincere a Trento starebbe a indicare che almeno sulla partita secca l’Allianz se la può giocare anche con i colossi: l’impresa sarà fattibile?



