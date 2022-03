Diretta Trento Milano/ Streaming video Rai: semifinale intrigante! (Coppa Italia)

DIRETTA TRENTO MILANO: LA SECONDA SEMIFINALE!

Trento Milano è in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle ore 17:45 di sabato 5 marzo: la seconda semifinale della Coppa Italia 2022 di volley sta per farci compagnia, e sarà una sfida molto interessante che non appare così scontata. La Itas, tre titoli ma anche 9 anni di digiuno, ha battuto il Vero Volley nei quarti di finale (squadra già superata in finale di Supercoppa) e si è così garantito l’accesso alla Final Four con la possibilità di mettere in bacheca un altro trofeo e rimanere sulla breccia del volley italiano, cosa che comunque è già concreta oggi.

Il colpo vero nei quarti di finale però l’ha fatto l’Allianz, che a gennaio ha battuto Civitanova: la Lube aveva vinto le ultime due edizioni di Coppa Italia e cinque finali consecutive, striscia terminata da una Powervolley in palla nel corso della stagione e che dunque oggi spera di prendersi un’altra vittoria di grande prestigio. Scopriremo se sarà davvero così nella diretta di Trento Milano; mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a fare qualche analisi e valutazioni circa quello che potrebbe emergere dalla Unipol Arena.

DIRETTA TRENTO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Trento Milano verrà trasmessa su Rai Sport e il canale “gemello” Rai Sport +: entrambi disponibili in alta definizione, copriranno l’intera programmazione della Final Four di Coppa Italia e dunque il weekend di volley sarà un appuntamento in chiaro per tutti, sui canali 57 e 58 del vostro telecomando. Ricordiamo anche che in assenza di un televisore questo match sarà disponibile anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile tramite il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Lo abbiamo detto, Trento Milano non sarà certo una partita scontata. L’Allianz ha saputo battere Civitanova nei quarti di Coppa Italia, vero che sono passati due mesi ma certamente il colpo in gara secca resta utile per commentare quanto potrebbe succedere oggi, e ci dice che Milano in una partita da dentro o fuori ha sicuramente le armi giuste per contrastare una squadra sulla carta superiore, come la Itas certamente è. Nella classifica di SuperLega, indicatore utile per la semifinale di Coppa Italia, Trento ha 48 punti e occupa il secondo posto in compagnia di Civitanova (rispetto alla quale ha però due partite in più).

Milano invece è quinta con 37 punti, una gara in più di Modena e una meno di Monza, dunque potremmo dire che la sua posizione nella griglia dei playoff è definita e ora si tratta solo di scoprire se sarà effettivamente la Leo Shoes l’avversaria nel primo turno (tutto porta a pensare che sarà così). Prima però bisogna concentrarsi sul parquet della Unipol Arena, dove tra poco prenderà il via la diretta di Trento Milano: la Itas vuole tornare a vincere la Coppa Italia di volley dopo 9 anni, ma l’Allianz è agguerrita…



