DIRETTA TRENTO MILANO (RISULTATO LIVE 39-35): FINE SECONDO QUARTO

Termina 39-35 il secondo quarto della diretta di Trento Milano, con i padroni di casa che mantengono il vantaggio in una frazione in cui le difese iniziano a scricchiolare e la stanchezza inizia a farsi sentire, soprattutto tra le fila milanesi. Dopo un primo quarto combattuto e fisico, il ritmo resta alto ma l’intensità difensiva cala visibilmente, dando spazio a maggiori soluzioni offensive.

DIRETTA/ Trento Milano (risultato finale 66-69): pronostici ribaltati! (gara-1, 17 maggio 2025)

Milano perde compattezza nella propria metà campo e concede troppo, in particolare sul perimetro, dove Ellis approfitta degli spazi con grande lucidità. Il numero 22 trentino si accende e punisce la difesa ospite con tre triple pesantissime, salendo così a 12 punti personali e diventando l’uomo chiave del secondo parziale. Trento si affida proprio a Ellis per dare continuità alla propria manovra offensiva e riesce a colpire con regolarità, approfittando dei momenti di flessione mentale degli uomini di Messina. Milano, pur rimanendo a contatto nel punteggio, fatica a trovare ritmo e subisce troppo nei closeout difensivi. Il primo tempo si chiude con Trento avanti e con l’inerzia tutta dalla parte dei padroni di casa. (agg. Gianmarco Mannara)

Video Milano Scafati (100-72)/ Sintesi e highlights: l'Olimpia batte la Givova (Lega A basket 11 maggio 2025)

DIRETTA TRENTO MILANO (RISULTATO LIVE 23-20): FINE PRIMO QUARTO

Termina 23-20 il primo quarto della diretta di Trento Milano, in un avvio equilibrato e combattuto, dove le due squadre si sono alternate nel controllo del gioco. È Trento a chiudere avanti, trascinata da un Lamb ispirato e incisivo, capace di trovare varchi anche nel traffico e di mettere diversi palloni al ferro con aggressività e tecnica.

Milano, però, non si è fatta sorprendere e ha mantenuto alta l’intensità per tutta la frazione. Trascinata da un ottimo Nico Mannion, preciso nelle scelte e abile a punire ogni disattenzione difensiva, l’Olimpia è rimasta in vantaggio per gran parte del primo quarto, prima di subire il sorpasso negli ultimi possessi. Il ritmo è alto, la partita già molto fisica, e l’impressione è che sarà una sfida lunga, fatta di parziali e risposte immediate. Trento ha chiuso meglio, ma Milano è pienamente dentro la gara. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Milano Scafati (risultato 100-72): successo dell'Olimpia! (11 maggio 2025)

DIRETTA TRENTO MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Trento Milano sta per farci compagnia: le premesse per questa serie sono davvero fantastiche, il primo episodio di sabato ci ha parlato di vari momenti all’interno della singola partita con la Dolomiti Energia che è partita con un parzialone di 16-2 ma poi ha subito un 8-19 da parte dell’Olimpia che nel secondo quarto ha girato la situazione, poi ancora bene Trento che è arrivata all’ultimo periodo sul risultato di parità ma è caduta perché, come ha spiegato Ettore Messina, Milano ha saputo segnare qualche canestro in più nei momenti importanti, e dunque vincere la partita.

Questo senza il contributo di Shavon Shields, che in 30 minuti ha tirato 2/8 segnando appena 5 punti e non riuscendo mai a realizzare dal perimetro; ha invece segnato 13 punti Nikola Mirotic e Milano ha mandato solo lui e Zach LeDay (16) in doppia cifra, mentre a Trento p certamente mancato qualcosa nel quintetto titolare e nelle percentuali di Quinn Ellis (3/8) e Kordan Ford, addirittura 1/8 per appena 3 punti dalla panchina. Gara-2 ci racconterà qualcosa di diverso? L’Aquila ha di fatto un solo risultato a disposizione, l’Olimpia sa di poter anche perdere ma è chiaro che non vuole rimettere in ritmo un’avversaria ferita, ora lasciamo parlare la Il T Quotidiano Arena per la diretta Trento Milano che sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA TRENTO MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Con la diretta tv di Trento Milano saremo su Eurosport 2, appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare così come per la diretta streaming video, che andrà in scena su DAZN.

TRENTO MILANO: AQUILA GIÀ SPALLE AL MURO!

La diretta Trento Milano si gioca alle ore 20:00 di lunedì 19 maggio 2025, siamo sempre alla Il T Quotidiano Arena per gara-2 del primo turno playoff di basket Serie A1 2024-2025. Sabato è già saltato il fattore campo in questa serie: l’Olimpia infatti ha vinto 70-73 e ha così ottenuto il successo nella partita di apertura, questo significa che ha già girato la situazione e adesso può permettersi di ottenere solo vittorie casalinghe per superare il turno e volare in semifinale. Una partita può dire poco, ma intanto Milano ha parzialmente vendicato la delusione di febbraio per la sconfitta in finale di Coppa Italia.

Se Trento dunque aveva approcciato il primo turno playoff con grande entusiasmo e consapevolezza, dopo gara-1 si trova nella necessità di dover vincere almeno una partita all’Unipol Forum: intanto l’obbligo per la Dolomiti Energia è quello di ottenere il punto del pareggio questa sera, perché andare a Milano sotto 0-2 sarebbe una situazione forse irrecuperabile. Staremo a vedere, aspettiamo naturalmente che la diretta Trento Milano prenda il via e poi capiremo come andranno le cose sul parquet della Il T Quotidiano Arena.

DIRETTA TRENTO MILANO: OLIMPIA PER IL BIS

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta Trento Milano: sabato alla Dolomiti Energia non è bastato avere un grande approccio alla partita, sappiamo bene che nei playoff i singoli match possono vivere di vari momenti ed è quello che è accaduto in gara-1, la straordinaria partenza di Trento è stata poi assorbita dall’Olimpia che quando si è trattato di segnare canestri pesanti ha performato meglio. Ne è venuta fuori una partita a basso punteggio, e ce lo potevamo aspettare: arriva la post season e le difese iniziano a lavorare sul serio, questo è quanto abbiamo visto sabato.

Milano dunque torna sul parquet della Il T Quotidiano Arena del tutto intenzionata a fare il bis, prendersi il secondo punto nella serie e mettere già il punto esclamativo per la qualificazione in semifinale. Trento invece, come già detto, non può più sbagliare ma dovrà anche minare quelle certezze che l’Olimpia ha acquisito nel primo episodio, e che psicologicamente possono fare tutta la differenza del mondo. Tra poco saremo in campo per gara-2 e la diretta Trento Milano, siamo sicuri che le aspettative per questa seconda partita non saranno disilluse e che assisteremo a un altro grande spettacolo tra due ottime squadre.