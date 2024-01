DIRETTA/ Trento Milano (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (oggi 7 gennaio 2024)

DIRETTA TRENTO MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente comincia la diretta di Trento Milano, l’attesa è grande per questa partita alla quale noi vogliamo introdurvi leggendo le parole di presentazione da parte di Kamar Baldwin, playmaker della Dolomiti Energia Trentino: “Ci aspetta una sfida difficile ma allo stesso tempo affascinante e molto stimolante, bella da vivere per un giocatore: giocheremo in un palazzetto da tutto esaurito, in un’atmosfera carica di passione ed entusiasmo, contro una grande avversaria che è tra le migliori squadre d’Europa e che conta su tanti giocatori di altissimo livello. Sarà divertente”.

Le idee di Baldwin sembrano essere molto chiare sul modo di affrontare questa partita: “Rispettiamo molto Milano, ma non scenderemo in campo intimoriti dal blasone dei nostri avversari: dobbiamo semplicemente mettere sul parquet la nostra pallacanestro, competere, mostrare la miglior versione di noi stessi. Sappiamo cosa serve per esprimere al massimo il nostro basket: ritmo alto, controllo della palla e dei rimbalzi, giocare insieme. Se riusciamo a farlo, il resto verrà da sé”. Bisogna quindi ‘solo’ scoprire se l’Aquila riuscirà a mettere all’opera il proprio piano contro l’Olimpia: ce lo dirà fra pochissimo la diretta di Trento Milano, si gioca! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TRENTO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Milano non sarà disponibile, tuttavia per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TRENTO MILANO: OLIMPIA IN RIPRESA!

Trento Milano, diretta dagli arbitri Paternicò, Borgioni e Gonella, si giocherà naturalmente dalla Il T quotidiano Arena di Trento con palla a due alle ore 17.00 di questo pomeriggio, domenica 7 gennaio 2024, perché sarà una partita valida per la quindicesima giornata della Serie A di basket, ultimo turno del girone d’andata. Ulteriore motivo di fascino sarà dovuto al fatto che il verdetto al termine della diretta di Trento Milano ci dirà il posizionamento delle due formazioni per le Final Eight di Coppa Italia, il cui tabellone sarà come sempre stilato in base alla classifica di metà campionato.

La Dolomiti Energia Trentino vuole completare l’andata con una vittoria di prestigio che nobiliterebbe un cammino che fino a questo momento è stato senza dubbio già molto buono, come confermano i 18 punti in classifica per l’Aquila, ottenuti attraverso nove vittorie e cinque sconfitte. Posizione più delicata invece per la EA7 Emporio Armani Milano, infatti l’Olimpia attualmente è dietro, con 16 punti (8-6), per cui ha bisogno di risalire, pensando anche all’obiettivo finale, oltre a quello più immediato. Il match si annuncia quindi intrigante: che cosa ci dirà la diretta di Trento Milano?

DIRETTA TRENTO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Trento Milano, dobbiamo allora ribadire che per i padroni di casa questa finora è stata una buona stagione: in Eurocup la Dolomiti Energia Trentino sta lottando per la qualificazione, in campionato è già garantito un posto nella Final Eight di Coppa Italia, anche se la sconfitta di settimana scorsa contro Scafati ha forse ridotto qualche sogno di gloria. Trento ha comunque a portata di mano una chiusura d’andata fra le prime quattro e una vittoria contro l’Olimpia ne sarebbe il perfetto sigillo.

Per la EA7 Emporio Armani Milano invece non c’è respiro: questo è in assoluto il periodo peggiore della stagione in quanto al numero di impegni, perché abbondano pure i doppi turni settimanali di Eurolega e ciò non è il massimo considerati pure i problemi nella rosa di coach Ettore Messina. L’Olimpia però non può permettersi di abbassare la tensione, perché la posizione è lontana dai desideri di Milano, si arriva dalla sconfitta a Brescia e oggi ci sarà un’altra trasferta difficile: ecco perché la diretta di Trento Milano sarà davvero intrigante…

